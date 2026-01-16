INFO Mercato : De Zerbi valide une première arrivée à l’OM !

La direction de l’OM est en passe d’accueillir sa première recrue durant ce mercato. Une opération validée par Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Mercato OM : De Zerbi séduit par le profil de Himad Abdelli

Dans un mercato hivernal souvent marqué par la prudence, l’Olympique de Marseille a choisi l’audace. Le club phocéen a devancé de redoutables concurrents, comme Lyon et Séville, afin de sécuriser un accord avec Himad Abdelli. L’international algérien et l’OM seraient déjà entendus pour un contrat de quatre ans et demi.

Il ne resterait plus qu’un dernier détail à régler : son indemnité de transfert. La direction d’Angers SCO reste inflexible sur ce point. Un chèque de 4 millions d’euros est exigé pour le milieu de terrain dont le contrat expire en juin. Les tractations se poursuivent entre les écuries.

La direction de l’OM étant visiblement déterminée à conclure cette opération. Mais qu’en pense Roberto De Zerbi ? L’entraîneur de l’OM a plus ou moins validé ce choix sportif. Il a reconnu publiquement le talent de l’Angevin. « Himad Abdelli est un joueur fort », a-t-il validé devant la presse.

L’issue du dossier est loin d’être connue

De Zerbi reste tout de même très diplomate, en respectant le club adverse. « Je ne sais pas s’il jouera ou pas, je n’aime pas parler des autres joueurs », a conclu l’entraîneur de l’OM. Le doute plane toujours sur le dénouement de cette affaire. Rappelons qu’Hima Abdelli devrait manquer la rencontre de ce samedi entre Angers et Marseille.

