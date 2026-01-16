OM-Liverpool : De Zerbi alerté, ce danger revient en force

C’est le mercredi prochain que l’OM accueille Liverpool en Ligue des champions. Roberto De Zerbi se méfie de cette équipe britannique qui enregistrera un retour important en attaque.

OM : De Zerbi refuse pour le moment de se focaliser sur Liverpool

L’Olympique de Marseille se prépare à relever un nouveau défi en Championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi tenteront de battre Angers SCO ce samedi soir. Ils devront l’emporter en vue de se relancer dans la course au titre. Une victoire permettrait surtout à l’OM de faire le plein de confiance avant d’accueillir Liverpool en Ligue des champions.

De Zerbi s’est d’ailleurs exprimé sur ce choc européen. L’entraîneur de l’OM refuse toute projection hâtive. La priorité du moment reste Angers. « À partir de dimanche, on pensera à Liverpool », a-t-il déclaré en conférence de presse. Il insiste sur un « switch » mental afin d’éviter les erreurs commises face à Nantes ou au PSG. Son équipe avait clairement manqué de concentration lors de ces chocs.

Le retour de Mohamed Salah changera la donne

De Zerbi expliquait par ailleurs que l’absence de quelques profils chez l’adversaire représentait un avantage tactique pour son propre collectif. Sauf que les Reds devraient finalement compter sur un renfort de poids pour ce déplacement au Vélodrome. Mohamed Salah devrait être présent pour le choc de ce mercredi entre l’OM et Liverpool.

Le Pharaon et sa sélection doivent disputer ce samedi un match pour la troisième place de la CAN 2025. Une fois cette rencontre terminée, l’attaquant égyptien prendra la direction de Liverpool. Le manager Arne Slot a confirmé que Mohamed Salah « sera disponible dès la semaine prochaine ».

Des discussions sont déjà entamées pour évaluer sa capacité à débuter la rencontre de mercredi face à l’OM. La défense marseillaise devra faire preuve de vigilance face à un Moh Salah avide de victoire.

