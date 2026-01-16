Mercato OM : Himad Abdelli sanctionné à Angers SCO ?

À la veille du choc Angers-OM, une information secoue le mercato des deux écuries. Himad Abdelli ne devrait pas disputer le match, ce qui suscite diverses interprétations.

Himad Abdelli mis à l’écart du match Angers-OM

Le choc Angers-OM de ce samedi au Stade Raymond Kopa promet d’être électrique. Ce match pourrait cependant se jouer sans son acteur principal. Himad Abdelli est au centre d’un bras de fer entre le SCO d’Angers et l’Olympique de Marseille. La raison ? L’international algérien a déjà choisi son futur club.

Il a donné son accord verbal aux dirigeants phocéens, malgré les sollicitations de l’Olympique Lyonnais et le FC Séville. Cela confirme clairement sa préférence pour le projet marseillais. C’est dans ce contexte que La Provence fait une révélation de taille : Himad Abdelli ne devrait pas disputer le choc de ce samedi.

Le dénouement est proche

Cette soudaine mise à l’écart intrigue. S’agit-il d’une sanction disciplinaire suite à son refus de prolonger son contrat qui expire en juin prochain ? Ou est-ce une précaution pour éviter toute blessure avant son départ ? Himad Abdelli a pour le moment fait connaitre sa volonté de rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi dès cet hiver.

Les deux écuries doivent à présent s’entendre sur son indemnité du transfert afin de finaliser le deal. Cette mise à l’écart du groupe ressemble en tout cas à un point de non-retour. Cela laisse présager un dénouement imminent du dossier.

