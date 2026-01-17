Mercato ASSE : Dunkerque exige une fortune pour Bardeli !

L’opération Enzo Bardeli s’annonce délicate pour l’ASSE, qui poursuit sa quête d’un renfort au milieu de terrain. Dunkerque réclame une somme colossale pour laisser filer son joueur, malgré son contrat court.

Mercato ASSE : Bardeli vaut une fortune, Saint-Etienne hallucine

Prêt à renforcer son entrejeu, l’ASSE garde un œil attentif sur Enzo Bardeli, 24 ans, milieu prometteur de l’USL Dunkerque. Le club stéphanois, qui a déjà transféré Maedine Makhloufi au nord, tente de racheter les derniers mois de contrat du Dunkerquois. Mais le contexte complique l’opération : Dunkerque lutte pour la montée et refuse de se séparer de l’un de ses meilleurs éléments, quitte à demander une véritable fortune pour céder le joueur.

Les Verts doivent donc peser le pour et le contre. Faut-il investir lourdement pour un joueur qui pourrait être libre dans quelques mois ? La prudence est de mise. Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, Saint-Etienne n’a jamais été du genre à surpayer un joueur de Ligue 2, et le jeune milieu de terrain pourrait bien les obliger à faire une exception.

Dunkerque ferme la porte, mais la piste reste chaude

Selon les informations de But, Dunkerque ne laissera partir Bardeli que contre un montant significatif. L’USL ne souhaite pas renforcer un concurrent direct dans la course à la Ligue 1 et entend protéger ses intérêts jusqu’au bout. Pour Saint-Etienne, c’est un dilemme : attendre juin et tenter le coup en tant que joueur libre ou mettre les moyens maintenant et risquer un investissement important.

Le dossier reste toutefois actif. Si l’ASSE parvient à trouver un accord avec le club nordiste, Bardeli pourrait devenir le joker attendu au milieu de terrain stéphanois. Mais pour l’instant, le transfert est loin d’être conclu, et chaque jour de ce mercato hivernal pourrait rebattre les cartes.

