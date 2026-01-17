ASSE : Gros recadrage en interne avant Clermont

L’ASSE a resserré les rangs avant de recevoir Clermont pour lancer son année 2026 à Geoffroy-Guichard. Dans un vestiaire secoué par le mercato, les cadres ont haussé le ton pour remettre tout le monde sur la même trajectoire : celle de la montée.

ASSE : Un vestiaire sommé de rester concentré

À deux jours de la réception du Clermont Foot 63, l’AS Saint-Étienne ne se contente pas de préparer un simple match de Ligue 2. Elle se prépare à un moment charnière de sa saison. La 19e journée marque le premier rendez-vous à domicile de l’année, et peut-être un tournant mental. Aïmen Moueffek, en conférence de presse, n’a pas cherché à esquiver la réalité : « C’est surtout pour moi un problème de concentration. Il faut rester concentré, qu’on reste tous ensemble et qu’on continue à travailler ».

Dans un championnat long et parfois ingrat, les Verts savent ce qu’ils jouent. La qualité du groupe n’est pas en débat, l’exigence, elle, doit l’être chaque jour. « On a la qualité pour aller chercher cette montée. Si on ne va pas la chercher cette année, on va avoir beaucoup de regrets », a insisté Moueffek, avec la lucidité de ceux qui sentent l’histoire à portée de main.

Mercato agité, mais les cadres doivent être impliqués

Comme souvent en janvier, le mercato a laissé quelques traces. Des envies d’ailleurs, des têtes qui vagabondent, et un vestiaire qu’il faut parfois recadrer. Sans langue de bois, Moueffek a reconnu une intervention collective : « Si un des joueurs veut partir et qu’il se sent moins concerné ou qu’il ne veut plus travailler, là, c’est un autre problème. Nous, on se doit d’intervenir pour le bien de l’équipe ».

Le message est passé. « Il y a eu peut-être 2-3 personnes qui étaient un peu dissipées, mais on les a rappelées à l’ordre et ils se sont directement mis au boulot », a-t-il clarifié. À Saint-Étienne, l’unité n’est pas un slogan marketing, c’est une condition de survie sportive.

Stassin, symbole de la patience verte

Enfin, le milieu stéphanois a tenu à défendre ses attaquants, et notamment Lucas Stassin, muet mais combatif. « Ce n’est pas parce qu’il ne marque pas de but qu’il est ailleurs dans sa tête », a-t-il rappelé. Avant de conclure, avec une pointe d’humour et beaucoup de vérité : « Être attaquant, numéro 9 à Saint-Étienne, c’est encore moins facile ». Samedi soir, face à Clermont, les Verts joueront avec un vestiaire recadré… et un objectif intact.

