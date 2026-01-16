ASSE : Montée en L1, Moueffek lâche un sérieux avertissement

Avant le match de l’ASSE contre Clermont Foot, samedi, Aïmen Moueffek a tiré la sonnette d’alarme sur l’objectif du club cette saison.

L’ASSE sous pression avant Clermont Foot

L’ASSE vise immédiatement le retour en Ligue 1, à l’issue de la saison. C’est l’objectif fixé par Kilmer Sports Ventures à Eirik Horneland dans la foulée de la relégation en Ligue 2. N’ayant pas réussi à assurer le maintien des Verts dans l’élite la saison dernière, le technicien norvégien a la lourde mission de les y ramener.

À la mi-saison, son équipe est 4e au classement à 7 points de l’ES Troyes AC, le leader. Mais elle reste en embuscade dans la course pour la montée en Ligue 1. Elle ne compte qu’un point de retard sur le Stade de Reims (2e) et le Red Star (3e). Avec 48 points encore en jeu dans le championnat, la bataille reste donc ouverte entre les prétendants aux deux premières places du podium.

Moueffek : « Si on ne va pas en Ligue 1 cette année, on va avoir des regrets »

Pour rester dans la course, l’AS Saint-Etienne (31 points) doit mettre fin à sa série négative. Elle a concédé une défaite et deux nuls lors des trois dernières journées disputées et se retrouve sous la menace directe du Mans FC (5e avec 31 points) et l’USL Dunkerque (6e avec 30 points). Dans une position délicate, les Verts doivent renouer immédiatement avec la victoire, lors du match contre Clermont Foot, samedi (20h55), au stade Geoffroy-Guicharrd.

Avant cette confrontation cruciale, Aïmen Moueffek a lancé un appel urgent. Il a remobilisé ses coéquipiers, tout leur en rappeler notamment l’unique objectif de l’ASSE, à savoir la remontée en Ligue 1. « Si on ne va pas la chercher cette année, on va avoir beaucoup de regrets », a-t-il prévenu.

Saint-Etienne doit réaliser une grosse deuxième partie de saison

Cette année 2026, les Stéphanois doivent surtout être plus solides défensivement, car ils ont concédé 25 buts en 17 journées à la mi-saison.

« On n’est pas forcément là où l’on voudrait être, même si la situation n’est pas catastrophique non plus. On se doit de lancer une grosse deuxième partie de saison. On sait que les places pour la montée sont chères, que c’est très serré au niveau du classement et qu’on a notre avenir entre nos mains. Le futur dépendra de nous », a recommandé le milieu de terrain formé à l’AS Saint-Etienne.

