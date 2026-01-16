Mercato ASSE : Quid de la piste Enzo Bardeli cet hiver ?

Présenté comme la priorité de l’ASSE cet hiver, Enzo Bardeli avait refroidi KSV. Toutefois, la piste menant vers le buteur de Dunkerque ne serait pas refermée.

Mercato : Bardeli n’a pas prévu de quitter Dunkerque cet hiver

L’ASSE avait tenté de recruter Enzo Bardeli pendant le mercato d’été, mais en vain. Cet hiver encore, l’intérêt de Kilmer Sports Ventures pour le milieu de terrain a été confirmé. La piste était même très chaude avant d’être douchée par le concerné.

Lisez aussi : Mercato ASSE : La priorité absolue de Saint-Etienne dévoilée

À voir

Coup de théâtre au PSG : Dembélé d’accord avec Al-Ittihad ?

Dans une déclaration récente dans La Voix du Nord, il a affirmé qu’il souhaite terminer la saison à Dunkerque, avant de songer à son avenir. « Je n’ai pas demandé à partir (cet hiver, ndlr). Je me sens très bien ici », a-t-il répondu sur son avenir, sans se projeter plus loin : « Je ne veux pas réfléchir à ce qui va se passer dans six mois ».

L’ASSE toujours intéressée par le décisif milieu de l’USLD ?

Le contrat du meneur de jeu dunkerquois prend pourtant fin en juin. À cette échéance, il sera libre de signer avec le club de son choix. Ce qui réduit les chances de l’AS Saint-Etienne de l’attirer, surtout qu’il est sur les tablettes de plusieurs clubs de Ligue 1, mais aussi de clubs étrangers. Nénamoins, la réponse claire d’Enzo Bardeli à ses prétendants n’aurait pas refroidi l’intérêt des Stéphanois.

But Football Club assure que ces derniers poussent toujours leurs pions pour recruter le décisif joueur de l’USLD. « L’ASSE n’a pas renoncé à s’attacher les services d’Enzo Bardeli cet hiver. […]. La piste Bardeli est toujours d’actualité », affirme le média, toute en soulignant que le dossier reste « compliqué ».

Mercato : Un milieu de terrain manque à Saint-Etienne

En effet, Eirik Horneland a reconnu, jeudi, qu’il manque un milieu de terrain dans son effectif pour être au complet. « Je pense qu’un milieu de terrain peut être une bonne option pour ce mercato hivernal. Au milieu, on a quelques manques […] », a-t-il déclaré. Cette demande de l’entraîneur va-t-elle pousser la direction de l’AS Saint-Etienne à passer à l’offensive pour boucler le transfert d’Enzo Bardeli ? Probablement.

Pour l’heure, la seule certitude, c’est que Dunkerque n’a pas l’intention de se séparer d’un joueur aussi important de son équipe à mi-saison, encore moins renforcer un concurrent direct dans la course vers la Ligue1. Sauf en cas d’offre irrésistible. KSV va-t-elle lâcher une offre pareille ? À suivre jusqu’à u 2 février, date de la fermeture du mercato hivernal…

Lire aussi sur l’ASSE :

Ligue 2 : L’affaire des paris sportifs éclabousse l’ASSE

À voir

Coup dur à l’OM : De Zerbi inquiet avant d’affronter Angers

ASSE : Horneland tient enfin son renfort clé à 0€

ASSE : Quatre matchs décisifs pour inverser la tendance !