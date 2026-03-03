Mercato OM : Accord signé, un milieu repousse Marseille !

Habib Beye et la direction de l’OM espéraient signer gratuitement un milieu de terrain lors du prochain mercato. Mais cette piste vient de se fermer.

Mercato : L’OM snobé, Weston McKennie prolonge à la Juventus

L’arrivée d’un renfort de classe mondiale à moindre coût s’envole déjà pour l’OM. Le nouvel entraîneur marseillais Habib Beye ambitionne de muscler son entrejeu l’été prochain. C’est dans ce contexte que le nom de Weston McKennie a circulé avec dans les travées du Vélodrome.

Cette piste semblait crédible. Le milieu de terrain américain arrivant en fin de contrat en juin prochain. L’opportunité de le recruter gratuitement cet été a vite alerté la direction de l’OM. Sauf que cette piste vient à zéro de s’évaporer. La Vieille Dame a réussi à prolonger son couteau suisse malgré diverses approches.

Un contrat jusqu’en juin 2030

La Juventus a officiellement annoncé la signature d’un nouveau bail pour le Texan. Weston McKennie est désormais lié aux Bianconeri jusqu’en 2030. « Une prolongation obtenue grâce aux performances de très haut niveau du milieu de terrain américain » a publié le club italien.

Cette officialisation est un véritable coup dur pour l’Olympique de Marseille et les autres clubs intéressés. Le joueur de 27 ans est pion essentiel de la Juventus, avec 8 réalisations et 7 passes décisives cette saison. L’OM devra explorer d’autres pistes pour l’été.

