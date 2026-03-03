Mercato OL : Les planètes s’alignent pour un transfert

À l’OL, les voyants sont entièrement au vert pour un transfert dans les tuyaux depuis cet hiver. Il est quasiment bouclé.

OL : Martin Satriano fait tomber le Real Madrid avec Getafe

Prêté par l’OL à Getafe en Liga, Martin Satriano est parti pour ne plus revenir. Auteur de l’unique but de la victoire contre le Real Madrid (0-1), il semble déjà la première recrue estivale du club de la banlieue madrilène. Grâce à sa réalisation à Santiago Bernabeu, l’avant-centre a achevé de convaincre les dirigeants du 11e de la Liga sur ses qualités de buteur.

Le but, qui a fait tomber les Merengues à genou, est le deuxième de la recrue en 7 matchs avec son nouveau club. Elle avait déjà donné la victoire à Getafe contre Villarreal (2-1), il y a deux semaines.

Aucune décision officielle du club espagnol, pour la levée de l’option d’achat de Martin Satriano, n’est encore tombée. Mais à Madrid, les planètes sont déjà alignées pour le transfert définitif de ce dernier de l’Olympique Lyonnais.

Pour rappel, l’attaquant de 25 ans a rejoint Getafe jusqu’à la fin de la saison, sous la forme d’un prêt initialement gratuit. Cependant, ce prêt peut devenir payant dans la limite de 300 000 €, assorti d’une option d’achat fixée à 6,5 M€.

Avant d’envoyer Martin Satriano en Espagne, la direction de Lyon a pris soin de lever l’option d’achat assortie à son prêt du RC Lens. La clause d’achat était d’un montant de 5 M€, assorti de bonus pouvant atteindre 1 M€ et d’un intéressement de 10 % sur la plus-value.

