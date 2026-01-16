ASSE : Deux renforts en défense contre Clermont, la compo

Quatre joueurs manquent à l’appel dans le groupe de l’ASSE contre Clermont Foot. Eirik Horneland enregistre le retour de Chico Lamba et Ebenezer Annan en revanche.

ASSE-Clermont : Lamba et Annan renforcent le Onze entrant

L’ASSE a perdu Maxime Bernauer (opéré du genou) pour le reste de la saison, mais récupère Chico Lamba en défense central. Annoncé par Eirik Horneland, il est présent dans le groupe de 18 joueurs convoqués pour affronter le Clermont Foot, samedi (20h55). « Chico a de l’expérience. Ses coéquipiers tirent de la confiance quand il est sur le terrain, il dégage une autorité naturelle. Bien sûr, son retour va nous apporter », avait déclaré le coach des Verts, en conférence de presse d’avant-match.

Ebenezer Annan est aussi de retour de blessure. Ce qui est une bonne nouvelle pour le technicien norvégien, qui avait été contraint de repositionner Ben Old au poste d’arrière latéral gauche. Incertains pour le match de la 19e journée de Ligue 2, Irvin Cardona (genou) et Lucas Stassin (malade cette semaine) sont finalement dans le groupe.

Davitashvili, N’Guessan, Duffus et Ferreira absents

En revanche, Djylian N’Guessan (malade), Joshua Duffus, Joao Ferreira et Zuriko Davitashvili sont absents. Ferreira et Duffus sont proches d’un retour. Ils sont espérés pour la semaine prochaine, selon l’entraineur de l’AS Saint-Etienne. Quant à Davitashvili, il a repris la course individuelle et devrait être opérationnel contre le Stade de Reims, le samedi 24 janvier.

La compo probable de l’ASSE contre Clermont Foot :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : E. Annan, M. Nadé, C. Lamba, D. Appiah

Milieux : A. Moueffek, F. Tardieu, M. Jaber

Attaquants : I. Cardona, A. Boakye, L. Stassin

Remplaçants : B. Maubleu, K. Pedro, P. Eymard, L. Gadegbeku, I. Miladinovic, El Jamali, Ben Old

ASSE : Horneland tient enfin son renfort clé à 0€