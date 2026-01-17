Mercato : Un bijou du Barça annonce son départ pour le PSG ?

Ouvert aux opportunités du marché pour renforcer l’effectif de Luis Enrique cet hiver, le PSG pourrait frapper un joli coup au Barça dans les jours à venir.

C’est un véritable coup de théâtre au FC Barcelone. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la Masia, Dro Fernandez a pris la décision de quitter les rangs de son club formateur durant ce mercato hivernal. D’après les informations du quotidien barcelonais Sport, le directeur sportif du club culé, Deco, n’a pas bouclé à temps la prolongation du joueur de 18 ans.

Le jeune milieu offensif a donc signifié sa décision de partir à son entraîneur Hansi Flick lors de l’entraînement de ce vendredi. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Dro Fernandez estime ne pas avoir de véritable voie pour réussir au Barça.

Son temps de jeu avec l’équipe première a été limité, tandis que ses passages avec le Barça Atlètic se sont révélés frustrants en raison des changements constants. Désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents, le PSG serait positionné pour récupérer le natif de Nigran.

Le PSG va payer la clause de Dro Fernandez

Après Neymar, Lionel Messi et Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain s’apprête à asséner un nouveau coup dur au FC Barcelone. En manque de temps de jeu chez les Blaugranas, Dro Fernandez a choisi de partir cet hiver. Et le jeune milieu offensif espagnol se dirigerait tout droit vers le Paris SG qui devrait payer le montant de sa clause libératoire, soit 6 millions d’euros.

La forte concurrence au milieu de terrain, même lors des absences de Gavi et Pedri, aurait renforcé le sentiment qu’il n’était pas une option réellement prise en compte par Hansi Flick. Le média catalan Sport confirme effectivement la signature imminente de Dro Fernandez au PSG.

Cependant, Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien, n’aurait pour l’instant donné aucune indication quant à l’activation de la clause libératoire du joueur. Pour autant, la suite de sa progression passera par le Paris Saint-Germain dont le projet valorise les jeunes talents comme Dro Fernandez depuis l’avènement de Luis Enrique sur le banc.

