Mercato : C’est confirmé, un crack du Barça arrive au PSG !

Le PSG pourrait annoncer sa première recrue de ce mercato hivernal dans les jours à venir. Un crack du Barça s’apprête à débarquer chez les Rouge et Bleu. Les confirmations pleuvent autour de cette affaire.

Mercato PSG : Luis Campos est passé à l’action pour une pépite du Barça

Le PSG est bien passé à l’offensive pour Dro Fernandez. D’après RMC Sport, Luis Campos est pleinement dans la course pour recruter le milieu offensif du FC Barcelone. En Catalogne, le Mundo Deportivo confirme à son tour l’offensive du Paris Saint-Germain pour le prodige de 18 ans. Le journal barcelonais rapporte que le joueur aurait même déjà informé certains de ses coéquipiers qu’il rejoindrait le groupe de Luis Enrique cet hiver.

« Le joueur issu du centre de formation possède une clause libératoire de 6 millions d’euros et, bien que le club catalan ait eu l’intention de prolonger et d’améliorer son contrat, qui expire en 2027, tout porte à croire qu’il quittera le club lors du mercato hivernal.

Le joueur constate une forte concurrence au milieu de terrain et estime avoir très peu de temps de jeu, malgré la grande confiance que lui témoignent le club et Hansi Flick. Plusieurs sources au sein du vestiaire ont confié à MD que le Paris Saint-Germain pourrait être une destination possible, compte tenu des propos que le joueur aurait tenus à ses coéquipiers », explique le média espagnol.

Spécialiste du marché des transferts, Fabrizio Romano assure à son tour que le club de Nasser Al-Khelaïfi tient la corde pour signer Dro Fernandez dès cet hiver. « Le Paris Saint-Germain a présenté sa proposition de contrat à Dro qui est sur le point de quitter Barcelone.

Le PSG fait pression pour signer un milieu de terrain de 18 ans avec des discussions déjà en cours en coulisses — pour une clause libératoire de € 6 millions », écrit le journaliste italien sur sa page Twitter. Après la victoire 3-0 du PSG face à Lille vendredi soir, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur une possible arrivée de la pépite du Barça Dro Fernandez à Paris.

Luis Enrique botte en touche pour Dro Fernandez

Des sources internes au Barça semblent confirmer l’hypothèse d’une arrivée de Dro Fernandez au Paris SG , tandis que l’entourage du joueur affirme catégoriquement qu’aucune offre n’a été reçue de Luis Campos et que sa future destination reste incertaine.

Les premières indications font état d’offres en provenance d’Angleterre ( Manchester City était intéressé) et d’Allemagne, mais le Champion de France et d’Europe en titre ne peut être exclu, compte tenu de ses moyens financiers et de sa connaissance approfondie du centre de formation du FC Barcelone.

« C’est donc à Dro de décider, mais le PSG est là et le PSG est un candidat très sérieux à sa signature cet hiver. Si tout va bien, le PSG pourrait signer Dro », explique une source proche du dossier. Interrogé sur cette rumeur, Luis Enrique est resté fidèle à sa ligne habituelle, refusant de commenter : « La rumeur Dro Fernandez ? Je ne sais pas, je ne réponds pas ! » Affaire à suivre…

