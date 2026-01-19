Mercato : Le signe fort d’Abdelli à l’OM qui affole Marseille

A l’OM, le dossier Himad Abdelli n’a pas encore livré tous ses secrets sur ce mercato d’hiver, mais certains signes ne trompent pas. À Angers, le milieu de terrain a envoyé un message qui résonne déjà très fort sur la Canebière.

Himad Abdelli, un absent très remarqué à Raymond-Kopa

L’absence d’Himad Abdelli dans le groupe angevin face à l’OM, samedi soir, n’a rien d’anodin. Dans un stade Raymond-Kopa pris d’assaut par les supporters marseillais, le SCO a sombré (2-5) sans son maître à jouer. Un forfait qui a immédiatement alimenté les spéculations, tant le nom du milieu algérien circule avec insistance du côté de la Commanderie.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Abdelli ne cache plus ses aspirations. À 26 ans, le joueur d’Angers sait que le moment est venu de franchir un cap. Et lorsque l’on parle du « club de ses rêves », l’OM apparaît comme une évidence, presque une promesse d’enfant enfin à portée de main.

Le maillot de l’OM, symbole qui en dit long

La séquence dévoilée par Ligue 1+ a mis le feu aux poudres. Filmé en tribunes lors d’Angers-Rennes, Abdelli laisse entrevoir, sous son blouson, un maillot de l’Olympique de Marseille. Un geste furtif, presque innocent, mais terriblement parlant dans un contexte de mercato toujours avide de symboles.

Clin d’œil assumé ou message subliminal ? À Marseille, on y voit surtout un appel du pied. Dans une ville où le sens du détail confine à l’art, ce genre d’image ne passe jamais inaperçu.

De Zerbi temporise, Marseille s’enflamme

Roberto De Zerbi, lui, se veut mesuré. « Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe », a-t-il rappelé après la victoire au stade Raymond-Kopa. Une déclaration prudente, presque diplomatique, qui n’éteint en rien l’enthousiasme ambiant. Car Abdelli possède le profil recherché : technique, volume de jeu et personnalité. Reste désormais à savoir si le rêve du joueur et les réalités du marché sauront s’accorder. À Marseille, en tout cas, l’idée fait déjà battre les cœurs plus vite.

