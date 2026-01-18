Mercato : Angers confirme l’accord entre Abdelli et l’OM !

L’affaire se précise de plus en plus pour l’OM. Himad Abdelli pourrait rejoindre l’effectif de Roberto De Zerbi durant ce mercato hivernal. L’entraîneur d’Angers confirme l’accord entre son joueur et le club phocéen.

Mercato : Himad Abdelli a déjà dit oui à l’OM

Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi n’a jamais caché son souhait d’aligner une équipe avec un numéro 10. Si Adrien Rabiot remplissait très bien ce rôle la saison passée, son départ en début de saison a laissé un énorme vide. Angel Gomes n’ayant pas été à la hauteur des attentes placées en lui.

Ce qui pousse Roberto De Zerbi à lui trouver un remplaçant cet hiver. Et l’homme providentiel pourrait se nommer Himad Abdelli, le meneur de jeu du SCO d’Angers. Absent du groupe angevin, qui a été balayé samedi soir par l’OM, le joueur de 26 ans s’apprête à rejoindre le club marseillais comme l’a annoncé son entraîneur Alexandre Dujeux.

« J’ai discuté avec Himad, comme je le fais avec tous mes joueurs, et j’ai senti chez lui une réticence à jouer. De mon côté, je me disais aussi que l’aligner alors qu’il s’est déjà mis d’accord avec le club qu’on rencontre, c’est très difficile, très particulier. Si l’on se met à sa place, ce n’est pas évident. Si l’on se met à la mienne, ce n’est pas évident. En tout cas, c’est un garçon que j’adore et que je vais continuer à adorer », a déclaré le technicien français au micro de Ligue 1+. L’affaire coince sur le volet entre les deux clubs.

L’OM propose 2M€, Angers exige le double

C’est le feuilleton qui anime le mercato de l’OM cet hiver : Himad Abdelli devrait rejoindre la cité phocéenne. En tout cas si Medhi Benatia parvient à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants du SCO d’Angers.

En effet, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, qui semble déterminé à signer l’international algérien, a déjà conclu un accord avec le joueur, mais peine à faire craquer son homologue angevin, Laurent Boissier. Medhi Benatia a fait parvenir une offre de 2 millions d’euros, refusée par l’actuel 11e de Ligue 1, qui en demande au moins le double, soit 4 millions d’euros.

