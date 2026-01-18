Mercato : C’est officiel, l’OM se déleste d’un défenseur !

Attendu depuis plusieurs mois, le départ de Pol Lirola est désormais officiel. Le latéral droit espagnol quitte définitivement l’OM et rejoint l’Italie. Explications.

Mercato OM : Pol Lirola rejoint le Hellas Vérone

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jour le départ de Pol Lirola, qui quitte la Ligue 1 pour s’engager en Serie A avec l’Hellas Vérone. Arrivé en 2021, le latéral espagnol met un terme à son aventure marseillaise après près de quatre saisons sous le maillot olympien.

Recruté définitivement par l’OM à l’été 2021 en provenance de la Fiorentina, après une seconde partie de saison 2020-2021 brillante, le joueur formé à l’Espanyol Barcelone n’a jamais retrouvé ce niveau et ne faisait plus partie des plans de Roberto De Zerbi. C’est par un communiqué officiel que l’OM a confirmé le départ du joueur de 28 ans. Le club phocéen a salué la fin du parcours de son ancien numéro 29, tout en rappelant son bilan sportif.

« Arrivé en prêt au mercato hivernal de 2021, Pol Lirola signe officiellement à l’Olympique de Marseille l’été suivant, en août. Après près de 95 rencontres sous la tunique olympienne, pour 4 buts, Pol Lirola s’engage avec l’Hellas Verona. Bonne continuation, Pol ! », écrit l’OM sur ses réseaux sociaux. À la suite du club olympien, le Hellas Vérone a également confirmé la signature du natif de Mollet del Vallès.

« Hellas Verona FC annonce avoir acquis gratuitement – à titre pur et simple – auprès de l’Olympique de Marseille, les performances sportives de l’ailier espagnol Pol Lirola, qui a signé un contrat avec le Club gialloblù jusqu’au 30 juin 2026 », annonce la formation italienne. D’après le journal La Provence, Pol Lirola a résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille avant de s’engager avec l’Hellas Vérone pour une durée de six mois.

Bonne chance 𝗣𝗼𝗹 𝗟𝗶𝗿𝗼𝗹𝗮 🤝



Le défenseur latéral 🇪🇸 s’engage avec l’Hellas Verona. pic.twitter.com/0uaUDK7Qfe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 18, 2026

Une information qui confirme que l’opération ne rapportera aucune indemnité de transfert au club marseillais. Ce départ permet toutefois à l’Olympique de Marseille de réaliser une économie salariale. Toujours d’après le quotidien régional, les cinq derniers mois de salaire du joueur seront pris en charge par le club italien, actuel dernier de Serie A. Un allègement financier non négligeable dans un contexte de gestion stricte de la masse salariale.

L’Hellas Vérone disposerait également d’une option pour prolonger l’aventure de Pol Lirola en cas de maintien en fin de saison. Un nouveau défi sportif pour le défenseur espagnol, qui retrouve ainsi le championnat italien après ses passages à Sassuolo et à la Fiorentina.

