De Zerbi balance tout sur Abdelli et le mercato de l’OM

Après la démonstration de force de l’OM à Angers (2-5), Roberto De Zerbi s’est exprimé sans détour sur Himad Abdelli et le mercato hivernal. L’entraîneur italien mêle lucidité, humour et franchise dans un discours qui en dit long sur sa vision du club.

Un OM flamboyant, mais De Zerbi reste exigeant

L’Olympique de Marseille a réagi avec éclat après son faux pas face à Nantes, en dominant Angers sur le score de 5-2. Dès l’entame, les Phocéens ont imposé un rythme étouffant, avec un trio offensif redoutable et une maîtrise technique impressionnante. Amine Gouiri a ouvert le score, suivi par des réalisations collectives qui ont scellé le sort de la rencontre avant la pause. Malgré cette démonstration, De Zerbi a gardé les pieds sur terre.

« Je leur ai dit que j’étais en colère de prendre ce premier but, mais qu’il fallait le prendre comme ça. On a fait notre meilleur match depuis que je suis à Marseille en qualité de jeu. On doit s’améliorer dans le fait de rester dans la partie. On prend deux buts stupides. Mais si on le met de côté, je suis très heureux de la qualité des joueurs, de la qualité technique », a-t-il dit. Une analyse lucide d’un entraîneur exigeant, conscient que la perfection reste un objectif lointain.

Himad Abdelli, De Zerbi joue la carte de la prudence et du respect

La soirée angevine a été marquée par les rumeurs autour d’Himad Abdelli, évoquées par Alexandre Dujeux comme proches d’un accord. De Zerbi a calmé le jeu : « Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe. Je ne sais pas si on va le faire. Abdelli est un joueur très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers. »

Le technicien italien a également tenu à saluer le travail de l’adversaire : « Alexandre Dujeux est un entraîneur qui me plaît énormément, je le dis aujourd’hui, même si on a gagné, mais j’ai dit pareil quand on a fait nul. » Cette sortie démontre un mélange rare de prudence et de respect, tout en fermant la porte aux spéculations précipitées.

Mercato hivernal : De Zerbi a une confiance totale dans son effectif

Sur la politique de transferts, De Zerbi a été clair et concis : « Le mercato est le travail de Longoria et de Benatia. Quand je dis que j’ai des bons joueurs, je sais aussi que je serai toujours content qu’on me ramène d’autres bons joueurs. J’ai dit à Pablo que, quand on fait des matchs comme ceux-ci, on n’a pas besoin de prendre de nouveaux joueurs. »

Un message fort qui souligne sa confiance dans le groupe actuel, tout en laissant la porte ouverte à de potentielles opportunités. Entre démonstration collective et discours mesuré sur le marché, Roberto De Zerbi a livré à Angers une soirée riche en enseignements, à quelques jours d’un rendez-vous européen crucial face à Liverpool.

