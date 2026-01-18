Coup de théâtre à l’OM : Roberto De Zerbi vire Aubameyang !

Malgré un contrat courant jusqu’en 2027, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait voir son avenir s’écrire loin de l’OM l’été prochain. L’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, ne fait plus de la star gabonaise un premier choix dans sa stratégie. Explications.

Mercato OM : De Zerbi préfère Gouiri à Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’entraînement après la Coupe d’Afrique des Nations. Mais son temps de jeu pourrait voir son temps de jeu diminuer dans les prochaines semaines. À en croire les informations du journal L’Équipe, Roberto De Zerbi privilégie actuellement Amine Gouiri, de retour de blessure, et reste clair sur la différence de profils.

« C’est toujours le terrain qui parle. Les deux joueurs ont des caractéristiques complètement différentes, un qui attaque la profondeur, l’autre qui peut davantage jouer avec ses équipiers, faire monter le bloc. Aubameyang a beaucoup joué, on l’a pressé au maximum, il a besoin de récupérer de l’énergie mentalement. Il pourra donner encore beaucoup au cours des quatre prochains mois », confiait récemment l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille.

Avec l’enchaînement des matchs en championnat, Coupe de France et Ligue des Champions, l’alternance est prévue, mais reste limitée. La situation d’Aubameyang se révèle plus délicate. L’ancien attaquant de l’ASSE ne dispose plus de garanties concernant son temps de jeu. Dans un contexte sportif jugé compliqué, son avenir apparaît « plus flou. »

Comme Geronimo Rulli, Aubameyang arrive à un moment charnière de son contrat, qui s’achève en juin 2027. Or, Pablo Longoria refuse généralement de conserver des joueurs entrant dans leur dernière année sans prolongation actée. Aucune discussion n’a, pour l’heure, démarré pour une extension, mais l’ancien buteur de Chelsea joue peut-être sa dernière saison sous le maillot olympien.

Le quotidien sportif précise que Roberto De Zerbi attend la signature d’un nouvel attaquant pour compenser le départ de Robinio Vaz à la Roma. Aubameyang pourrait glisser à la troisième place dans la hiérarchie des avants-centres marseillais et son avenir pourrait s’écrire ailleurs dès l’été prochain. Son âge pèse lourd dans la balance. Une donnée clé, tout comme son salaire estimé à 4,5 millions d’euros annuels hors bonus.

