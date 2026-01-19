Mercato OL : Fonseca annonce une autre recrue à venir à Lyon

Paulo Fonseca savoure la victoire mais garde un œil aiguisé sur le mercato. L’entraîneur de l’OL a confirmé, micro ouvert, qu’un renfort supplémentaire est attendu à Lyon pour hausser encore le niveau.

Mercato OL : Paulo Fonseca attend encore du renfort

L’Olymppique Lyonnais a dominé Brest (2-1) et s’installe à la 4e place de Ligue 1, à deux longueurs de l’OM. Une victoire au parfum de maturité, tant l’équipe affiche une confiance retrouvée et un jeu plus affirmé. En coulisses, les dirigeants n’ont pas chômé. Noah Nartey est attendu à Lyon pour un contrat de quatre ans et demi, dans une opération estimée à 10 M€, bonus compris.

Le mercato rhodanien s’accélère. Interrogé par Ligue 1+, Paulo Fonseca n’a pas caché ses intentions : « Nous sommes dans un bon moment. L’équipe joue bien avec beaucoup de confiance », s’est-il réjoui d’entrée. Et l’entraîneur portugais d’ajouter : « Nous avons de nouveaux joueurs. J’en attends aussi un autre. Nous voulons faire mieux que la première partie de saison ». À Lyon, l’appétit vient clairement en jouant.

