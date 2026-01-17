L’OL mise gros : La surprise qui éblouit tout le monde à Lyon

L’OL a frappé fort sur le mercato avec l’arrivée sensationnelle d’Endrick, prêté par le Real Madrid. Le jeune prodige brésilien de 19 ans ne cesse de séduire le staff et les supporters, promettant un avenir radieux à Lyon.

OL : Endrick, le coup de génie lyonnais

En enrôlant Endrick en prêt, l’OL réalise un véritable exploit sur ce mercato hivernal. À seulement 19 ans, l’attaquant brésilien débarque en Rhône-Alpes avec déjà un but à son actif en Coupe de France, confirmant tout le potentiel qu’on lui attribue. Le club lyonnais, engagé dans la course à la Ligue des Champions, mise ainsi sur un joueur capable de dynamiter les défenses adverses.

Lire aussi : OL : Endrick reçoit déjà un gros avertissement à Lyon

À voir

ASSE : Gros recadrage en interne avant Clermont

Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, n’a pas caché son admiration : « Son adaptation a été très positive. Nous parlons de lui, il n’a que 19 ans, c’est un jeune joueur. Le championnat français est très différent de l’Espagne : l’intensité, le temps de jeu, les caractéristiques des adversaires… » Des mots qui témoignent de la confiance placée dans le prodige brésilien.

Une progression constante sous les yeux de Fonseca

Le coach portugais détaille également la manière dont Endrick s’intègre progressivement au collectif lyonnais. « Les premières semaines, je ne lui ai pas donné trop d’informations pour qu’il comprenne le championnat, les adversaires et les intentions de l’équipe. Il a besoin de temps et de s’adapter aux aspects collectifs, notamment défensifs, auxquels il n’était pas habitué. Il progresse chaque semaine et commence à bien comprendre la façon de jouer de l’équipe », assure Fonseca.

Cette approche méthodique semble porter ses fruits. Endrick, déjà adulé par les supporters, pourrait bien devenir la pièce maîtresse de l’attaque lyonnaise et faire basculer le club dans la course aux premières places. Avec un talent aussi flamboyant, l’OL tient peut-être son futur joyau.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Lyon s’active, Gerlinger lâche un indice

Mercato OL : Officiel, Martin Satriano transféré à Getafe

À voir

Mercato Stade Rennais : Chelsea prêt à frapper fort au SRFC

OL : Pierre Sage continue de régler ses comptes avec Textor