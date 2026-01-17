Mercato OL : Une offre à 55M€ prête à tomber à Lyon !

En proie à des turbulences financières persistantes, l’OL sait que son salut pourrait venir du mercato. Et malgré une blessure qui freine son élan, Malick Fofana continue d’affoler les compteurs… et les recruteurs.

Mercato OL : Malick Fofana, le joyau qui fait respirer les comptes

À Lyon, les temps sont sérieux et les additions surveillées à la loupe. Dans ce contexte délicat, chaque actif à forte valeur marchande devient un sujet de discussion stratégique. Malick Fofana, âgé de 20 ans, s’impose comme l’un des rares joueurs capables d’offrir un bol d’air financier à l’OL.

Blessé à la cheville, l’international belge n’en demeure pas moins très coté sur le marché. Sa jeunesse, son explosivité et son potentiel de progression continuent de séduire les clubs européens, conscients que le talent ne disparaît pas avec une attelle.

Liverpool prêt à dégainer pour 55M€

Selon les informations de Christian Falk, Liverpool suit Malick Fofana avec une attention toute particulière. Les Reds, jamais avares quand il s’agit d’anticiper l’avenir, envisageraient de formuler une offre avoisinant les 55 millions d’euros lors du prochain mercato estival. Un montant conséquent, reflet de la confiance placée dans le profil de l’ailier lyonnais.

À Anfield, on voit en lui un pari maîtrisé, capable d’apporter vitesse et percussion dans un effectif déjà riche, mais toujours avide de sang neuf. Cependant, Liverpool ne serait pas seul sur le dossier. Chelsea serait également intéressé, mais avec un léger temps de retard. La concurrence anglaise promet donc un feuilleton animé, où chaque mouvement sera scruté à la virgule près.

Reste à savoir si l’Olympique Lyonnais acceptera de se séparer de l’un de ses talents les plus prometteurs. Entre nécessité économique et ambition sportive, le club rhodanien devra trancher. Le mercato, lui, n’a jamais été aussi chaud sur les bords du Rhône.

