Mercato PSG : Luis Enrique a convaincu un crack espagnol !

Assez discret lors du dernier mercato hivernal, le PSG a recruté Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone. Un dossier finalisé en grande partie grâce à Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

Mercato PSG : Dro Fernandez dit tout ce qu’il pense de Luis Enrique

Arrivé au PSG cet hiver contre un chèque de 8,20 millions d’euros, Dro Fernandez, formé au FC Barcelone, s’intègre doucement dans l’effectif de Luis Enrique. Depuis son arrivée, l’international espoir espagnol a participé à cinq rencontres toutes compétitions confondues, dont deux titularisations. Luis Enrique a été l’un des artisans de son arrivée au Paris Saint-Germain.

Dans un extrait d’une interview accordée à Ligue1+, la chaîne du championnat d’élite français, qui sera diffusée en avant-match de la rencontre entre les Parisiens et l’AS Monaco ce vendredi soir, au Parc des Princes, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, Dro Fernandez a dit tout le bien qu’il pense de son nouveau mentor, qui fait confiance aux jeunes.

« J’ai parlé à des coéquipiers qui ont travaillé sous les ordres de Luis Enrique. Tous ne m’ont dit que du bien. Que c’est un entraîneur très proche de ses joueurs, l’un des meilleurs qui soit. Il donne beaucoup de confiance aux jeunes joueurs, il leur transmet et donne de la liberté. C’est très important pour nous.

Il m’apprend des choses qu’il n’a pas pu me faire travailler, car je n’étais pas là. Mais il me laisse de la liberté et me fait confiance. Et c’est pour ça que je prends du plaisir sur le terrain », a déclaré le joueur de 18 ans. Arrivé le 26 janvier 2026, Dro Fernandez est lié au PSG jusqu’en juin 2030.

