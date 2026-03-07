Mercato FC Nantes : La décision finale tombe pour Ahmed Kantari   

La direction du FC Nantes aurait tranché pour l’avenir d’Ahmed Kantari. Pas de départ du coach nantais avant la fin de cette saison.

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Ahmed Kantari

La pression s’intensifie au FC Nantes, mais l’avenir d’Ahmed Kantari ne serait pas aussi menacé qu’on pourrait le penser. Battus le week-end dernier par le LOSC Lille (1-0) sur la pelouse du LOSC Lille, les Canaris continuent de glisser dangereusement dans la zone rouge.

Avec seulement deux victoires pour six défaites depuis son arrivée, le technicien marocain peine pour l’instant à redresser la situation. Nommé en plein hiver pour succéder à Luis Castro, Kantari fait face à des critiques de plus en plus fortes alors que les résultats tardent à suivre.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique a convaincu un crack espagnol !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle deux gros dossiers

Malgré les mauvais résultats, les Kita ne veulent pas virer leur coach. Selon les informations d’Ouest-France, Kantari sera sur le banc du FC Nantes jusqu’à la fin de cette campagne. Franck Kita envisagerait de conserver son entraîneur même en cas de chute en Ligue 2.

Au classement de la Ligue 1, la maison Jaune est aux abois. Le FC Nantes occupe actuellement la 17e place et accuse sept points de retard sur l’OGC Nice, actuel 15e. Les Canaris doivent se battre pour rafler quelques points et disputer les barrages.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes vs Angers : Mauvaise nouvelle pour Kantari

À voir

Mercato OM : Accord imminent pour le départ d’un milieu !

Mercato FC Nantes : Kita boucle un gros transfert

Mercato FC Nantes : Un indésirable trouve preneur