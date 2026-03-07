PSG-FC Nantes : La réaction piquante de Kantari après le report

Le report du choc entre le PSG et le FC Nantes continue de faire grincer quelques dents sur les bords de l’Erdre. Interrogé en conférence de presse, Ahmed Kantari n’a pas caché une pointe d’ironie face à une décision qui oblige ses Canaris à revoir leur feuille de route.

PSG-FC Nantes reporté, un calendrier chamboulé pour les Canaris

À l’origine, le FC Nantes devait se déplacer au Parc des Princes à la mi-mars pour y défier le PSG en championnat. Mais la rencontre a finalement été repoussée à la semaine du 20 avril, afin de permettre aux Parisiens de mieux préparer leur double confrontation européenne face à Chelsea FC en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Cette modification du calendrier n’est pas anodine pour un FC Nantes actuellement engagé dans une lutte serrée pour le maintien en Ligue 1. Avec un programme déjà dense et plusieurs confrontations directes à venir, chaque semaine compte dans la course aux points.

Kantari, entre ironie et résignation

Face aux journalistes, Ahmed Kantari a laissé transparaître une forme de fatalisme teinté d’humour. « Est-ce qu’on a vraiment le choix ? », a-t-il glissé, sourire aux lèvres mais regard lucide, avant d’ajouter : « Est-ce qu’on a vraiment eu le choix l’an dernier ? » Le technicien nantais a ainsi rappelé que la saison précédente avait déjà été marquée par une situation similaire. Une manière élégante de souligner que certaines décisions dépassent largement le cadre du vestiaire.

Malgré tout, l’ancien défenseur préfère regarder devant. « Je pense qu’aujourd’hui on doit s’adapter. On aurait forcément préféré jouer la semaine prochaine, mais notre métier est fait d’adaptation », a-t-il expliqué avec pragmatisme. Kantari insiste surtout sur ce qui reste sous le contrôle de son équipe : « Mon rôle est de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Je ne veux pas agir sur les choses sur lesquelles je ne peux pas avoir d’impact. »

Nantes concentré sur l’urgence du terrain

Avant de penser au PSG, Nantes doit surtout négocier un rendez-vous crucial face à Angers SCO. Dans une lutte pour le maintien où chaque point compte, les Canaris n’ont guère le luxe de s’attarder sur les décisions administratives. Le calendrier promet encore quelques secousses avec d’autres confrontations importantes à venir. Une chose est sûre : à Nantes, l’heure n’est plus aux débats, mais aux résultats. Et dans ce sprint final, les Canaris devront voler plus haut que les circonstances.

