Mercato OL : Lyon prépare un excellent deal en coulisses

Révélation inattendue de l’hiver à l’OL, Rémi Himbert s’est imposé en quelques semaines comme l’un des visages nouveaux des Gones. En coulisses, le club rhodanien avance déjà ses pions pour sécuriser l’avenir du jeune attaquant… tout en gardant un œil attentif sur le mercato.

OL : La fusée Himbert décolle à Lyon

Il y a parfois des trajectoires qui s’écrivent plus vite que prévu. Celle de Rémi Himbert appartient clairement à cette catégorie. Depuis sa première apparition avec l’équipe première en janvier, le jeune attaquant n’a cessé de gagner en visibilité, avec une efficacité qui a rapidement éveillé la curiosité des observateurs.

Lire aussi : OL Mercato : Une importante signature imminente à Lyon

Entre une réalisation remarquée en Ligue Europa face au PAOK et un but important dans un choc contre Marseille, l’attaquant de 18 ans s’est offert des débuts qui ressemblent déjà à une carte de visite. Sa dernière entrée face à Lens en Coupe de France, conclue par une égalisation pleine de sang-froid, a confirmé qu’il n’était pas qu’une simple promesse.

Mercato OL : Lyon veut verrouiller sa pépite Himbert

Du côté de la direction lyonnaise, on ne compte pas laisser filer ce talent naissant sans réagir. L’idée est claire : offrir rapidement à Himbert un premier contrat professionnel solide afin de sécuriser son avenir dans le Rhône, selon Florian Plettenberg..

À voir

Toulouse-OM : Habib Beye dénonce une faille inquiétante

Lire aussi : OM-OL : Une décision officielle tombe après l’Olympico !

Formé au club depuis plusieurs saisons et déjà international chez les jeunes, le buteur possède un profil rare : rapide, instinctif et doté d’un sens du but qui rappelle les attaquants de surface à l’ancienne. Dans un secteur offensif affaibli par plusieurs blessures, son émergence est presque tombée du ciel.

🚨💙❤️ EXCL | Promising Rémi #Himbert is now close to signing his first professional contract with Olympique Lyon.



The 18 y/o versatile striker recently made his first goals in both Ligue 1 and the UEFA Europa League.



Himbert has also attracted very concrete interest from… pic.twitter.com/sD0elX8fQ7 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 6, 2026

Un pari financier pour l’été ?

Mais derrière cette volonté de prolongation se cache aussi une logique bien connue dans le football moderne : protéger la valeur d’un joueur convoité. Car les performances du jeune Lyonnais n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Plusieurs formations d’Allemagne et d’Italie suivent déjà son évolution de près.

Dans un contexte économique toujours délicat pour l’OL, un transfert estival pourrait devenir une option crédible si les offres s’emballent. À moins qu’une qualification lucrative pour la Ligue des champions ne permette au club de conserver sa nouvelle pépite.

Lire aussi sur l’OL :

OL : CdF, un nouveau cap fixé après l’élimination de Lyon

À voir

ASSE : Montanier et Saint-Etienne sont intouchables

OL : CdF, Louis-Jean trouve une excuse à l’élimination

CdF – OL : Fonseca balance après l’échec face au RC Lens