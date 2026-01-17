Mercato OL : Fonseca réclame un nouveau Satriano à Lyon

À peine l’OL a prêté Martin Satriano à Getafe que Paulo Fonseca réclame à sa Direction un attaquant du même profil que l’uruguayen !

Mercato : Fonseca veut un joueur du profil de Martin Satriano

À la suite de l’arrivée d’Endrick à l’OL en renfort, le club rhodanien s’est séparé de Martin Satriano. Il a été prêté à Getafe en Liga, avec une option d’achat. La Direction lyonnaise a justifié le départ de l’avant-centre par « la perspective de lui offrir davantage de temps de jeu ».

Dans la foulée du départ de l’ex-attaquant du RC Lens de Lyon, Paulo Fonseca a immédiatement demandé un nouvel attaquant de pointe. Il exige un joueur du même profil que l’international Uruguayen. « On veut avoir la possibilité de recruter un attaquant avec les caractéristiques de Martin Satriano », a-t-il indiqué en conférence de presse.

« Si on regarde Endrick ou Pavel Sulc, qui sont les deux attaquants que nous avons maintenant, ils ne sont pas des joueurs pour jouer dans la surface. Ce ne sont pas des joueurs physiquement très forts. Je pense qu’il est important, si nous pouvons, d’apporter un joueur avec ces caractéristiques », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Pour l’instant, c’est Noah Nartey, de Brondby IF au Danemark, qui est annoncé tout proche de rejoindre les Gones. Et le jeune milieu offensif danois (20 ans et 1,80 m) n’a évidemment pas le profil de Martin Satriano (24 ans et 1,87 m).

