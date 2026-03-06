Mercato OM : Accord imminent pour le départ d’un milieu !

Ces derniers jours ont été très mouvementés à l’OM. Au point où la direction phocéenne est en passer de perdre gratuitement un jeune milieu de terrain.

Mercato : L’OM en danger, Bilal Nadir proche d’un accord avec Villarreal

L’Olympique de Marseille n’est toujours pas sorti de crise. L’élimination contre Toulouse en Coupe de France a plongé le club phocéen dans la tourmente. Habib Beye et ses hommes n’ont désormais qu’un seul objectif pour sauver la saison. Ils devront aller chercher une place qualificative pour la Ligue des champions.

En attendant, des départs se dessinent en interne. C’est le cas notamment de Bilal Nadir. Le jeune milieu de terrain arrive en fin de contrat en juin prochain. Et jusqu’ici, il n’a pas toujours reçu d’offre de prolongation. Cette situation a rapidement alerté Villarreal.

À voir

OL : C’est l’hécatombe à Lyon, avant Paris FC et Celta Vigo

Lire aussi : Coup de Théâtre à l’OM : Pablo Longoria maintenu ?

Le club espagnol voit en lui un profil idéal pour étoffer son entrejeu gratuitement. D’ailleurs, selon les dernières indiscrétions de Transfer Feed, les négociations avancent entre Villarreal et Bilal Nadir. A tel point qu’un accord serait sur le point d’être trouvé.

Si cette entente venait à se confirmer, cela serait un coup dur pour la direction de l’OM. La direction phocéenne perdrait un jeune joueur sans toucher d’indemnité de transfert. De son côté, le Marocain n’a jamais réussi à s’imposer durablement à Marseille. Le temps est peut-être venu pour lui d’aller voir ailleurs.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Habib Beye déjà menacé, la fin est proche

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique a convaincu un crack espagnol !

TFC-OM : Une absence de taille annoncée pour les retrouvailles

Mercato OM : Habib Beye n’était pas la priorité, l’info choc