Coup de théâtre : Chelsea prêt à céder Enzo Fernandez au PSG

Le PSG est récemment entré dans la course pour recruter Enzo Fernandez l’été prochain. Une option que le board de Chelsea ne semble pas écarter totalement du revers de la main. Seulement, le club de la capitale devra sortir le chéquier.

Si Chelsea ne parvient pas à accrocher une place européenne à l’issue de la saison, Enzo Fernandez pourrait envisager un départ lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2032, le milieu de terrain argentin se poserait déjà des questions sur son avenir chez les Blues, surtout depuis le départ d’Enzo Maresca, qui a été à la base de son arrivée à Stamford Bridge.

Transféré en 2023 contre 121 M€, le Champion du Monde 2022 pourrait donc s’en aller si une offre dépassant son prix d’achat est transmise à Chelsea. Actuellement, dixit Transfermarkt, Enzo Fernandez vaut bien moins (85 M€), alors que sa saison, individuellement, est très intéressante, avec notamment 8 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres.

En quête d’un renfort supplémentaire à ce poste, le Paris SG rêverait d’attirer Enzo Fernandez dans la capitale et un tel transfert a de vraies chances d’arriver au bout. À condition que Nasser Al-Khelaïfi accepte de mettre la main à la poche.

Chelsea réclame au moins 100M€

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pour l’été prochain, Enzo Fernandez pourrait quitter Chelsea. Mais pour l’attirer dans la capitale, les dirigeants parisiens devront se montrer très généreux. En effet, selon les dernières informations de TEAMtalk, le club londonien aimerait récupérer pas moins de 100 millions d’euros dans cette transaction.

Une somme importante qui pourrait calmer bien des envies, mais pas forcément le Paris Saint-Germain. Toutefois, peu habitué à faire des folies depuis l’arrivée de Luis Enrique et Luis Campos, le Paris SG pourrait très bien négocier un transfert à la baisse. Enzo Fernandez, de son côté, serait de moins en moins d’accord avec la direction de Chelsea et envisagerait fortement un départ l’été prochain. Les prochains mois seront donc décisifs dans ce dossier. Affaire à suivre…