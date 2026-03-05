ASSE : Nadé rassure sur son duo avec la recrue Le Cardinal

L’ASSE s’est montrée solide lors des 4 matchs dirigés par Philippe Montanier. Mickaël Nadé, l’un des piliers de la défense, lâche des confidences sur son duo avec la recrue Julien Le Cardinal.

L’ASSE plus que jamais solide en défense avec Lièvre

Sous les ordres d’Eirik Horneland, l’ASSE était parmi les pires défenses de la Ligue 2. Mais avec le nouvel entraîneur Philippe Montanier et son adjoint Stéphane Lièvre, les Stéphanois ont retrouvé de la solidité et de la stabilité en défense.

Le technicien français a remporté les 4 matchs dirigés depuis son arrivée. Il a réussi deux clean sheet contre Montpellier (1-0) et Pau FC (0-3) et n’a concédé que deux buts, à Guingamp (1-2) et face à Laval (2-1).

En charge de l’animation défensive dans le staff technique de l’AS Saint-Etienne, Stéphane Lièvre a certes imposé sa touche, comme l’a souligné Julien Le Cardinal, mais l’apport de ce dernier est également notable.

Mickaël Nadé : « Avec Le Cardinal, on est complémentaires »

Recruté à Brest pendant le mercato d’hiver, le défenseur central de 28 ans est un véritable renfort dans l’équipe stéphanoise, privée de Maxime Bernauer et Chico Lamba (blessés), depuis plusieurs semaines.

Titulaire lors des 4 victoires des Verts, il a été l’auteur du but de la victoire contre le MHSC. Avant le match capital contre le Red Star, samedi, Mickaël Nadé rassure sur la paire axiale qu’il forme avec la recrue.

Il évoque une entente parfaite et une complémentarité. « Dès l’arrivée de Julien Le Cardinal, ça a matché avec lui. On a enchaîné les victoires. On est plutôt complémentaires », a-t-il rassuré, en conférence de presse d’avant-match.

Saint-Etienne : Nadé dithyrambique sur Le Cardinal

Le défenseur central Franco-Ivoirien a encensé ensuite son nouveau coéquipier. « Il a un très bon pied droit, il est rapide et défend bien. J’essaie de compenser sur le reste, notamment dans les duels. Comme Chico (Lamba) ou Max (Bernauer), c’est un très bon joueur. Ça marche bien et il faut qu’on continue comme ça », a-t-il confié.

Pour rappel, Mickaël Nadé est le joueur le plus utilisé de l’équipe de l’ASSE cette saison, en dehors du gardien Gautier Larsonneur. Il a disputé tous les 25 matchs de Ligue 2, dont 23 en intégralité.

