PSG : Avant Monaco, grande nouvelle pour Warren Zaïre-Emery

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG accueille l’AS Monaco ce vendredi à 20h45. À la veille de cette rencontre, Warren Zaïre-Emery, le milieu polyvalent du club parisien, a reçu une grande nouvelle.

PSG : Warren Zaïre-Emery verra bien la Coupe du Monde 2026

De retour à un excellent niveau, que ce soit au milieu de terrain ou en tant que latéral droit, Warren Zaïre-Emery enchaîne les prestations XXL sous le maillot du Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison 2025-2026, l’international français est le joueur le plus utilisé au PSG par Luis Enrique. Une régularité qui devrait lui ouvrir les portes de l’équipe de France en vue de la prochaine Coupe du Monde de l’été.

D’après les informations de Canal+, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, envisagerait de faire appel à Warren Zaïre-Emery pour occuper le flanc droit de la défense, en remplacement de Jules Koundé, blessé. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, « au 3e tiers du biceps fémoral de la cuisse gauche », lors de la demi-finale retour de Coupe d’Espagne face à l’Atlético Madrid (3-0), le latéral droit français devrait rester éloigné des terrains pendant environ un mois.

Ce qui profitera au numéro 33 du Paris SG au prochain rassemblement de l’équipe de France. Le Titi parisien se verra donc confier le poste de latéral droit, où il a excellé avec son club en l’absence d’Achraf Hakimi d’abord en raison d’une blessure puis du départ de l’international marocain à la CAN. Auteur de prestations solides avec le Paris Saint-Germain cette saison, le jeune milieu polyvalent servira de doublure à Malo Gusto, arrière droit de Chelsea FC, selon le journaliste selon Bertrand Latour.

Un autre joueur pourrait alors être convoqué afin de renforcer le milieu tricolore et compenser ce repositionnement. Les deux matchs face au Brésil (26 mars) et à la Colombie (29 mars) sont l’occasion pour Didier Deschamps et son staff de faire des expérimentations puisque les Bleus ne joueront que deux matchs de plus avant la Coupe du Monde en juin prochain. S’il parvient à convaincre le staff des Bleus, Zaïre-Emery pourrait bien prétendre à une place dans le groupe de Deschamps pour disputer sa première Coupe du Monde.

