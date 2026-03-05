ASSE : Enfin des nouvelles fraîches de Joao Ferreira

L’entraineur de l’ASSE a donné des nouvelles fraîches de Joao Ferreira, victime d’une fracture à la main, depuis son exclusion contre Boulogne.

ASSE : Exclu, Joao Ferreira se fracture la main !

Depuis le 31 janvier 2026, Joao Ferreira n’a plus fait d’apparition dans l’équipe de l’ASSE. Il n’a pas encore joué en Ligue 2 depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Et pour cause, le défenseur portugais s’est fracturé la main sur un geste volontaire d’agacement.

C’était dans la foulée de son expulsion, lors du dernier match d’Eirik Horneland sur le banc stéphanois. Réduite à 10 dès la 26e minute de jeu, l’AS Saint-Etienne s’était inclinée devant l’US Boulogne CO, à Geoffroy-Guichard (0-1), lors de la 21e journée.

Ferreira s’entraîne encore en salle, il doit éviter les contacts

Ce jeudi, le nouveau coach des Verts a donné des nouvelles de l’arrière latéral droit, absent depuis un peu plus d’un moins. « Enfin, Joao Ferreira peut faire plein de choses, mais doit éviter les contacts », a-t-il fait savoir.

Concernant la date du retour du joueur en Ligue 2, c’est encore l’incertitude. « Il travaille beaucoup en salle. La consolidation de sa fracture déterminera son retour sur le terrain », a indiqué Philippe Montanier.

Recrue estivale de l’ASSE, le Portugais a joué 14 matchs, dont 11 comme titulaire. Il a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives. Il était un joueur majeur de l’équipe de l’ancien entraîneur des Stéphanois.

