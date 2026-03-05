OL : Endrick, une îcone lui montre la voie royale

Nouveau joueur de l’OL, Endrick a reçu de précieux conseils d’une ancienne gloire du club rhodanien, qui est aussi son compatriote.

Sonny Anderson à Endrick : « Quand on est prêté, il faut être au top tout le temps »

L’OL a accueilli Endrick dans son équipe, dès le 1er janvier 2026. Il est prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat. Ses débuts avec les Gones sont assez satisfaisants. Le jeune attaquant a marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives en 8 matchs disputés.

Sonny Anderson, ancien buteur de l’Olympique Lyonnais (1999-2003) et compatriote du joueur Brésilien de 19 ans, a évoqué la situation de ce dernier, dans Le Parisien. Il lui a surtout prodigué des conseils avisés, afin de lui permettre de s’imposer à Lyon et briller avec le club de Lyon.

« Tout est à refaire à chaque match. J’ai connu ça à Marseille en 1993-1994 : quand on est prêté, il faut être au top tout le temps. Ce n’est pas parce qu’on a marqué quatre ou cinq buts que tout est acquis. Le danger, c’est de se relâcher », a-t-il indiqué.

« Jusqu’au dernier match, Endrickl devra penser à être au top. Il faut qu’il pense à marquer tout le temps », a insisté le joueur retraité de 55 ans.

