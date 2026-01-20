Transfert-choc : L’arrivée de Mathys Tel à Paris se précise

En difficulté depuis son départ du Stade Rennais pour le Bayern Munich à l’été 2022, Mathys Tel pourrait faire son retour en Ligue 1 cet hiver. L’attaquant de Tottenham est fortement pressenti au Paris FC.

Mercato : Mathys Tel retiré de la liste de Tottenham pour la LDC

L’avenir de Mathys Tel à Tottenham s’assombrit de plus en plus. Recruté définitivement l’été dernier pour 35 millions d’euros, l’attaquant de 20 ans ne semble plus entrer dans les plans des Spurs, qui viennent une nouvelle fois de l’écarter de la liste des joueurs inscrits en Ligue des champions.

En effet, d’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, Thomas Frank, le manager de Tottenham, aurait informé le joueur qu’il ne serait pas convoqué pour les deux derniers matchs de la phase de ligue face au Borussia Dortmund et à l’Eintracht Francfort. Une situation frustrante pour Mathys Tel, déjà peu utilisé depuis le début de la saison.

Ce contexte relance naturellement les rumeurs de départ, et notamment la piste menant au Paris FC. D’après Sky Sport Germany, le club parisien étudie sérieusement la possibilité d’un prêt de l’international espoir français. L’argument principal mis en avant serait un temps de jeu conséquent à son poste de prédilection, celui d’avant-centre, un rôle que le natif de Sarcelles estime ne pas occuper suffisamment chez les Spurs.

Un retour en Ligue 1 pourrait ainsi lui permettre de se relancer et de retrouver de la continuité. Régulièrement associé au Paris Saint-Germain ces dernières saisons, Mathys Tel pourrait finalement débarquer dans la capitale sous les couleurs du Paris FC. Mais Marco Neppe, directeur sportif des Bleu Marine, devra toutefois se méfier de la concurrence de Galatasaray, Fenerbahçe, Villarreal et de l’AS Rome dans ce dossier.

