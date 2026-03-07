Toulouse-OM : C’est confirmé ! Un gros forfait officialisé

À quelques heures des retrouvailles entre l’OM et Toulouse, une absence majeure vient d’être confirmée. Le TFC devra composer sans l’un de ses hommes forts, victime d’une blessure qui change la donne avant ce rendez-vous explosif.

Toulouse-OM : Le TFC privé de Cresswell, le bourreau de Marseille en CdF

La soirée de Coupe de France au Vélodrome avait pourtant tout d’un conte héroïque pour Toulouse. Auteur d’un but précieux face à l’OM, Charlie Cresswell avait permis aux siens de revenir dans une rencontre électrique. Mais la célébration fut de courte durée : le défenseur anglais a quitté la pelouse dans la foulée, visiblement touché.

Lire aussi : TFC-Marseille : Une absence de dernière minute pour Habib Beye

À voir

Mercato OL : Lyon prépare un excellent deal en coulisses

Les examens médicaux ont confirmé la mauvaise nouvelle. Victime d’une lésion à l’ischio-jambier, le solide défenseur devra observer plusieurs semaines de repos. Une première tuile depuis son arrivée en Occitanie, et un coup dur pour une défense toulousaine qui perd son pilier au pire moment.

Lire aussi : La tension monte à Marseille : Les Ultras lancent un message choc

Du côté de Marseille, cette annonce change légèrement la perspective du prochain duel. Le défenseur anglais s’était montré précieux dans les duels et dangereux sur coups de pied arrêtés, deux secteurs qui avaient posé problème aux Phocéens. Privé de son héros de mercredi, Toulouse devra réorganiser sa charnière pour tenter de résister à la pression marseillaise.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Accord imminent pour le départ d’un milieu à Marseille !

À voir

PSG-FC Nantes : La réaction piquante de Kantari après le report

Monaco-Marseille : La LFP dévoile un verdict tant attendu !

Ça chauffe à Marseille : L’attitude de Medhi Benatia inquiète !