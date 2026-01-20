Mercato FC Nantes : Kita accélère pour un international ivoirien !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita vise un roc ivoirien pour ce mercato hivernal. L’AJ Auxerre joue les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Abakar Sylla

Abakar Sylla n’est plus en odeur de sainteté au Racing Club de Strasbourg. Il est poussé vers la sortie pendant ce mercato hivernal. Heureusement, deux clubs de Ligue 1 sont chauds pour l’accueillir et le relancer. Il s’agit du FC Nantes et de l’AJ Auxerre. Ces deux formations sont en grande difficulté en Ligue 1 cette saison et cherchent de renforts pour mettre fin aux mauvais résultats.

Arrivé en Alsace il y a deux ans et demi en provenance du Club Bruges, Sylla avait la gnaque et voulait s’imposer à Strasbourg. Lors de ses deux premières saisons, il a montré de très belles qualités et a disputé près de 50 matches. Mais cette saison, l’ex-coach, Liam Rosenior ne compte plus sur lui.

À voir

INFO Mercato : La Premier League à fond sur un Titi du PSG !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Julien Lomboto attendu à Nantes ?

Gêné par une blessure en début de saison, le joueur de 23 ans a ensuite été régulièrement écarté du groupe professionnel. Son temps de jeu se résume à deux petites minutes en championnat, face à Nice le 3 janvier (1-1), et à une mi-temps disputée en Coupe de France. Une situation qui le pousse vers la sortie. Selon Foot Mercato, le FC Nantes et l’AJ Auxerre suivent de très près sa situation.

Les discussions entre Nantes et Strasbourg sont engagées depuis plusieurs semaines. Les Canaris, 16es, envisagent surtout la piste d’un prêt pour renforcer un secteur défensif en grande difficulté. Une stratégie également adoptée par l’AJ Auxerre, 17e, à deux points de Nantes, et elle aussi en quête de solidité dans l’axe.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Une mauvaise nouvelle tombe pour Kita !

À voir

OM-Liverpool : De Zerbi avec un grand retour en défense !

Mercato: Après Youssef, le FC Nantes chasse un trésor au PSG

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un gros dossier !