Mercato OM : Le départ de Mason Greenwood sur la table

Lorsqu’il est dans sa deuxième saison à l’OM, Mason Greenwood est déjà annoncé sur le départ. Marseille pourrait toucher un gros chèque, car l’ailier est convoité en Arabie saoudite.

OM : Un malaise Mason Greenwood à Marseille !

La rumeur sur le départ de Mason Greenwood de l’OM prend de l’épaisseur, à l’approche du mercato d’été. Depuis l’élimination inattendue des Phocéens en phase de Ligue de la Ligue des champions, un gros malaise plane au sein de l’équipe marseillaise.

Sur le plan financier, le club ne pourra pas retenir ses top joueurs, si Habib Beye ne réussi à qualifier le club pour l’édition 2026-2027 de la C1. Et l’international Britannique fait partie des joueurs susceptibles de quitter la Provence.

L’Équipe estime qu’il ne semble pas entièrement investi à l’Olympique de Marseille et son intégration n’est également pas totale depuis son arrivée en juillet 2024. Comme le témoigne l’image qu’il a laissée lors des tirs au but contre Toulouse FC, en quarts de finale de la coupe de France.

Mason Greenwood était resté à l’écart de ses coéquipiers, comme s’il n’était pas concerné par le sort de la séance décisive des tirs. « À cause de ses écarts de conduite extrasportifs, il reste un profil particulier », souligne d’ailleurs le journal.

Mercato : Un gros transfert se profile pour Greenwood en Arabie saoudite

Convoité un temps par l’Atlético Madrid, l’ancien joueur de Manchester United pourrait s’exiler dans le championnat saoudien. Selon le quotidien sportif, son départ dans le Golfe est une « vraie possibilité ».

Acheté par l’OM à 23 millions d’euros, il est évalué à 50 millions d’euros. Cependant, une partie de ses droits est toujours détenue par les Red Devils. En cas de transfert, Marseille doit reverser « 35 à 40 % des droits à Manchester United », d’après la source.

Il est donc évident que le club Frank McCourt ne bradera pas Mason Greenwood, car il voudra évidemment toucher une plus-value sur sa vente.

