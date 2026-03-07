Mercato PSG : Un gros départ acté à Paris  

Le ménage continue au PSG. Une autre pépite va quitter le navire dans les prochaines semaines. Le deal est scellé.

Le dégraissage se poursuit dans la capitale. Barré par une concurrence féroce, le jeune gardien Bilal Laurendon s’apprête à quitter son club formateur, le PSG pour une destination surprenante : l’Azerbaïdjan.

À 21 ans, l’heure est au choix pour Bilal Laurendon. Pur produit du centre de formation parisien, le portier n’a pas réussi à montrer toutes ses qualités pour convaincre Luis Enrique. Il n’a pas pu intégrer le groupe d’élite. En fin de contrat en juin prochain, il a décidé de ne pas parapher un nouveau bail. Le club de la capitale est truffé de talents. Le jeune portier privilégie un bon temps de jeu au prestige du Camp des Loges.

Selon les informations de L’Équipe, le gardien va poser ses valises au Sabah FC, l’actuel leader du championnat azerbaïdjanais. Ce transfert représente une véritable opportunité pour lui de s’épanouir. Il deviendra le gardien de but numéro 1 dans son équipe.

Pour la direction sportive du Paris SG, laisser filer Laurendon est une bonne décision. Elle permet d’offrir au jeune joueur une porte de sortie. Ce mouvement confirme la volonté du PSG de ne conserver que des éléments immédiatement opérationnels ou à très fort potentiel.

