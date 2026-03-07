Mercato FC Nantes : Un cadre poussé vers la sortie  

Ça se bouscule pour l’avenir de Mostafa Mohamed au FC Nantes. Poussé vers la sortie, il pourrait faire son retour en Égypte.

Mercato FC Nantes : Direction l’Égypte pour Mostafa Mohamed ?

Le divorce se précise entre le FC Nantes et Mostafa Mohamed. Mis de côté par son entraîneur Ahmed Kantari, le Pharaon semble vivre ses derniers mois sous les couleurs du FCN. L’attaquant égyptien, désormais relégué dans la hiérarchie offensive, pourrait quitter la Ligue 1 dès cet été.

Plusieurs clubs de son pays sont prêts à passer à l’action. L’international égyptien de 28 ans ne fait plus partie des plans de son coach. Lors des trois derniers matches, il a ciré le banc. Il est devancé par Matthis Abline, Youssef El Arabi ou encore Ignatius Ganago, revenu de prêt cet hiver.

Arrivé à Nantes en 2022, Mostafa Mohamed a connu des hauts et des bas. À un an de la fin de son contrat, un départ paraît désormais inévitable. La direction nantaise ne veut pas lui soumettre une nouvelle offre de prolongation. Les Kita pourraient le céder lors du prochain mercato estival et toucher un joli chèque.

La prochaine destination du Pharaon serait connue. Il pourrait rejoindre un club de son pays. Le Pyramids FC aurait entamé des pourparlers pour s’offrir l’ancien joueur de Galatasaray. Et ce n’est pas le seul prétendant. Le géant égyptien Al Ahly suivrait également la situation de près.

