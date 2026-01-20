Mercato: Après Youssef, le FC Nantes chasse un trésor au PSG

Après les arrivées de Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssef, le FC Nantes viserait désormais une incroyable signature du côté du PSG. Explications.

Mercato : Le FC Nantes rêve d’un défenseur du PSG

Le FC Nantes ne compte pas s’arrêter après la signature enregistrée du défenseur central Ali Youssef, international libyen de 24 ans recruté en provenance du Club Africain à Tunis. Après le joueur de 24 ans, titulaire habituel cette saison à son poste dans son ancien club, les dirigeants nantais souhaitent encore attirer d’autres joueurs d’expérience dans l’optique du maintien du club au sein de l’élite.

« C’est un secteur de jeu où nous sommes dépourvus de spécialistes du poste », avait notamment expliqué l’entraîneur Ahmed Kantari le week-end dernier. Dans cette optique, Waldemar Kita et les décideurs nantais seraient intéressés par le profil de Lucas Beraldo. Peu utilisé cette saison, l’ancien joueur de Sao Paulo commence à trouver le temps long au Paris SG et plusieurs clubs le suivent cet hiver.

Dragué par le FC Nantes sur ce mercato hivernal, l’international brésilien reste une option crédible pour un départ du Paris SG. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Beraldo n’a pas encore trouvé une place totalement stable dans la rotation parisienne, malgré des prestations jugées sérieuses par le staff.

Selon PSG Inside Actus, la position du club est claire : « côté départs, le PSG reste ouvert : Beraldo pourrait partir, même si le joueur voudrait rester jusqu’à la fin de saison. » Une divergence de vues qui relance totalement le feuilleton.

Le FC Nantes prêt à saisir l’opportunité Beraldo ?

Si le PSG ne souhaite pas se précipiter, plusieurs dossiers restent susceptibles d’évoluer dans les dernières semaines du mercato. Celui de Lucas Beraldo en est la parfaite illustration. Entre l’intérêt du FC Nantes, l’ouverture du club parisien et la volonté du joueur, le coup de théâtre n’est clairement pas à exclure. Et comme souvent avec le Paris Saint-Germain, tout pourrait se décanter au dernier moment.

Du côté de la Beaujoire, le profil de Beraldo séduit. Sa polyvalence et son potentiel correspondent aux attentes nantaises, à la recherche d’un renfort défensif capable d’apporter immédiatement. D’après la chaîne ESPN Brasil, le Besiktas est venu aux renseignements pour s’attacher les services de Beraldo. Des discussions ont même eu lieu entre les agents du Brésilien et le club turc.

Mais aucune porte n’a été ouverte. Le média sportif explique que, si Lucas Beraldo devait décider de quitter le PSG cet hiver, ce à quoi il n’est pas totalement opposé, c’est pour rejoindre un club de premier plan en Europe. Son profil intéresse beaucoup de monde, mais Paris n’a reçu aucune approche le concernant. Le FC Nantes, qui lutte pour son maintien en Ligue 1, devra donc se montrer très convaincant pour espérer boucler cette opération.

