Mercato : Après Paris, un gros transfert se dessine à Monaco

Monstrueux contre le PSG ce vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, un cadre de l’AS Monaco pourrait faire l’objet d’un gros transfert lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Daniel Riolo annonce un départ XXL à Monaco

Dominer l’entrejeu du Paris Saint-Germain, avec notamment Vitinha et Warren Zaïre-Emery, n’est pas une mince affaire, et cela confirme que l’AS Monaco a du potentiel dans son effectif. C’est aussi la preuve que Lamine Camara a franchi un palier important cette saison. L’international sénégalais possède des qualités qui font rêver les recruteurs de haut niveau de par son volume de jeu.

Sa capacité à couvrir le terrain et sa puissance à la récupération font de lui un des meilleurs milieux de terrain en Europe, à l’heure actuelle. Contrairement à un pur récupérateur, Lamine Camara sait casser des lignes balle au pied. Le joueur de 22 ans dispose également d’une intelligence tactique ce qui lui permet de pouvoir lire les déplacements adverses. Ainsi, après avoir éteint le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le numéro 15 monégasque pourrait rejoindre un cador de Premier League, à en croire Daniel Riolo.

« L’homme du match, c’est Lamine Camara. Depuis qu’il est revenu de la CAN, il lui a fallu un peu de temps pour digérer, mais c’est un joueur essentiel qui a été un peu sous-coté, en tout cas en ce qui me concerne, je ne le voyais pas aussi fort, et au milieu c’est nettoyeur. Il sait tout faire avec le ballon, il est excellent », a déclaré Riolo sur les antennes de l’After sur RMC.

Recruté pour 15 millions d’euros en provenance du FC Metz en juillet 2024, le natif de Diouloulou pourrait quitter la Principauté pour un montant beaucoup plus important. Son profil étant idéal pour la Premier League.

« C’est un gars qui, ça m’emmerde de le dire ce soir pour les Monégasques, mais fin de saison c’est gros transfert en Angleterre. Ce gars-là a tout pour être le fameux box to box d’un club anglais l’année prochaine », a ajouté le journaliste sportif. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Lamine Camara est évalué à 30 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt.

