Mercato OL : Lyon sur un gros coup en Bundesliga

L’OL aurait des vues sur un joueur évoluant à l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Mais il est aussi visé par quatre clubs européens, dont deux en Angleterre.

Mercato : L’OL vise Farès Chaïbi de l’Eintracht Francfort

En course pour une place qualificative pour la Ligue des champions 2026-2027, l’OL cherche déjà des renforts pour la saison prochaine. Et justement, elle vise Farès Chaïbi, milieu offensif de l’Eintracht Francfort, selon le site Transferfeed.

La cible de Lyon a disputé les 8 matchs de la phase de poule de la Ligue des champions cette saison, et a été titulaire à 5 reprises.

Outre la C1, l’international Algérien (27 sélections) compte également 7 matchs en Ligue Conférence et 10 matchs en Ligue Europa. Grâce à son expérience du haut niveau, il serait un renfort de taille pour l’Olympique Lyonnais.

Lyon face à Stuttgart, Côme, Brentford et Brighton pour l’Algérien

Toutefois, le club rhodanien doit affronter la forte concurrence de Stuttgart (en Bundesliga), Côme (en Serie A), Brentford et Brighton (en Premier League), selon le site spécialisé Transfermarkt.

La direction du club rhodanien doit également se préparer à sortir le chéquier, car Farès Chaïbi est sous contrat à Francfort jusqu’en juin 2028 et il est évalué à 15 millions d’euros. D’ailleurs, le lcub allemand exigerait le double de ce montant pour céder le milieu formé à Toulouse FC et révélé par les Violets.

