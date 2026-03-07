Le PSG tente de recoller les morceaux avant Chelsea

Le PSG se serre les coudes, à la suite de sa défaite contre l’AS Monaco à Paris (3-1), à quelques jours du match contre Chelsea en Ligue des champions.

Le PSG reçoit un coup de massue de Monaco avant Chelsea

Le PSG est certes déçu de sa prestation contre l’AS Monaco, en ouverture de la Ligue 1, vendredi, mais il tente de se remettre rapidement du coup reçu, en vue de la réception de Chelsea.

En effet, le club champion d’Europe en titre affronte le club champion du monde, le mercredi 11 mars au Parc des Princes (21h), dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

À voir

Mercato PSG : Un gros départ acté à Paris

Fautif sur le premier but des Monégasques, Warren Zaire -Emery est évidemment touché mentalement. Outre le milieu de terrain de 20 ans, toute l’équipe de Luis Enrique a pris un coup sur la tête, devant son public.

Nuno Mendes défend Zaire-Emery : « Warren a perdu le ballon, mais on a pris encore 2 buts »

Mais pour Nuno Mendes, ce n’est pas le moment de ressasser le match perdu, mais de plutôt de se remettre rapidement la tête à l’endroit, avant la double confrontation avec Chelsea. « On n’était pas à notre niveau. Il faut s’améliorer », a-t-il réagi à chaud, dans la foulée de la défaite.

Le défenseur international portugais (41 sélections) a ensuite volé au secours de son coéquipier, auteur de la perte de balle transformée en une passe décisive à Maghnes Akliouche.

Lisez aussi : PSG – AS Monaco : Sébastien Pocognoli affiche ses regrets !

À voir

Mercato : Après Paris, un gros transfert se dessine à Monaco

« Ce sont des choses qui arrivent (les erreurs), mais qu’on peut éviter. Warren a perdu le ballon, mais on est avec lui. Ce n’est pas avec ce but qu’on a perdu le match. On a pris encore deux buts. Et ça fait mal », a-t-il martelé.

Espérons pour le Paris Saint-Germain, que cette défaite lui serve d’enseignements, afin de se montrer plus solide face au Blues.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Ordoñez lâche lui-même une première réponse au PSG

PSG : Nuno Mendes dézingue les joueurs de l’AS Monaco !

À voir

Mercato OM : Le départ de Mason Greenwood sur la table

Mercato-choc : 45M€, le LOSC vise une signature folle au PSG