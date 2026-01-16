Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un gros dossier !

Une annonce officielle tombe au FC Nantes. Un super crack du FCN a signé un nouveau contrat.

Mercato FC Nantes : Un crack a signé !

Les Kita viennent de blinder une pépite de l’équipe de Ahmed Kantari. Le jeune milieu de terrain, Louis Leroux a officiellement paraphé un nouveau bail avec le FC Nantes. International français Espoirs, le milieu offensif s’est engagé pour quatre saisons et demie supplémentaires. Le deal est scellé jusqu’en 2030.

Le FC Nantes est aux abois cette saison en Ligue 1. Les Jaunes et Verts ont été également éliminés en Coupe de France. Malgré cette situation critique du club, certains éléments ont livré de solides performances. On retrouve par exemple Louis Leroux. Il a même été repositionné en défense quand plusieurs éléments ont rejoint l’infirmerie à cause des pépins physiques. L’ex-coach, Luis Castro a souvent salué son adaptation rapide à ce nouveau poste.

À voir

PSG : Les choix forts d’Enrique pour battre Lille, la compo

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est confirmé, la 4e recrue arrive !

Mais il a eu des ennuis à l’automne. Le jeune crack a eu une lésion au quadriceps gauche lors d’un rassemblement avec les Bleuets. Louis Leroux a fait son retour à la compétition au début de la trêve hivernale. Il a notamment retrouvé du temps de jeu face à l’OM il y a deux semaines (défaite 0-2) et monte progressivement en puissance. Cette saison, il totalise déjà 13 apparitions en Ligue 1. Il a claqué un pion et servi une offrande.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita vise trois gros coups !

Mercato FC Nantes : Julien Lomboto attendu à Nantes ?

À voir

Mercato OM : Himad Abdelli sanctionné à Angers SCO ?

Mercato FC Nantes : Une excellente nouvelle tombe pour Kita !