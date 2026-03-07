Coup de tonnerre : Le PSG éjecte déjà Lucas Chevalier !

Arrivé comme l’avenir du PSG et le digne héritier de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier pourrait déjà faire ses valises. D’ailleurs, les dirigeants parisiens seraient à la recherche d’un nouveau gardien de but.

Mercato PSG : Lucas Chevalier poussé vers la sortie à Paris

Recruté contre un chèque de 55 millions d’euros pour incarner le futur dans les buts du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier semblait installé dans une zone de confort, il y a encore quelques mois. Mais aujourd’hui, le portier de 24 ans ne figure plus comme un intouchable au sein de l’effectif du PSG. En effet, depuis plusieurs semaines, c’est Matvey Safonov qui enchaîne dans les cages du PSG sans aucun bruit.

Moins médiatisé à son arrivée, l’international russe profite de ses opportunités. Dès ses premières titularisations, il rassure. Présence sur sa ligne. Autorité dans les airs. Jeu au pied propre. Luis Enrique tranche par les faits. Dans les rendez-vous à forte pression, c’est Safonov qui débute. Même une fracture à la main contractée lors de la Coupe intercontinentale ne ralentit pas son élan.

À son retour, il retrouve sa place de numéro 1 sans débat. Le vestiaire suit. Le staff aussi. En quelques mois, la balance penche. À l’inverse, Lucas Chevalier traverse une première partie de saison irrégulière. Les attentes liées à son prix pèsent lourd.

Et selon les informations de But, la direction du Paris SG réfléchirait sérieusement à l’avenir et ne serait pas forcément fermée à l’idée d’un départ de Chevalier. Surtout si un prétendant se pointe avec un chèque permettant à Paris de récupérer son investissement. En interne, un nom aurait même déjà fuité pour remplacer éventuellement l’ancien portier de Lille.

Mile Svilar pour remplacer Chevalier au Paris SG ?

Selon les renseignements divulgués ces dernières heures par Calciomercato, Luis Campos et la direction sportive du PSG suivraient avec attention la situation de Mile Svilar. Le gardien belgo-serbe évolue à l’AS Rome. Titulaire pour la troisième saison d’affilée, le dernier rempart de 26 ans s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A.

De quoi attirer les regards de l’Inter Milan et de la Juventus Turin. Cependant, le Paris Saint-Germain serait le principal favori pour s’attacher les services de Mile Svilar. Le média transalpin assure que les deux formations de Serie A seraient incapable de sortir les 60 millions d’euros réclamés par la Roma pour son numéro 99. Reste à voir si le PSG acceptera de conclure l’opération pour ce montant.

