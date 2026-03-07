OM : La banderole qui met le feu avant Toulouse

La tension n’est pas retombée autour de l’OM. Avant même le coup d’envoi face au Toulouse FC en Ligue 1 samedi soir, les supporters marseillais ont fait parler la poudre… avec une banderole au message brutal.

Au moment où les joueurs de l’OM s’apprêtaient à défier le Toulouse FC, le parcage marseillais s’est transformé en tribune de contestation. En lettres capitales, une banderole lapidaire a été déployée : « Vous êtes des merdes ».Un message frontal, presque brutal, qui illustre la frustration des supporters après l’élimination récente en Coupe de France.

#TFCOM voilà la banderole qui est devant le parcage de l’OM ! Les supporters de l’OM seront près d’un millier ce soir au stadium. Le message est clair…@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/QvqZlpZ3ph — Karim Attab (@karimattab1) March 7, 2026

L’amour à Marseille est volcanique : il embrase quand tout va bien… et gronde tout aussi fort quand les résultats déçoivent. Sportivement, le rendez-vous face à Toulouse FC n’avait rien d’anodin pour les hommes de d’Habib Beye. Le classement de Ligue 1 devient serré, avec plusieurs poursuivants qui reviennent à grandes enjambées.

Dans ce climat électrique, l’Olympique de Marseille avance donc sur un fil. Entre la nécessité de gagner et une atmosphère chauffée à blanc, les Marseillais savent qu’un succès pourrait apaiser la tempête… au moins pour un soir. Car sur la Canebière comme ailleurs, la patience des ultras reste une denrée rare.

