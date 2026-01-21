Sporting-PSG : La colère froide de Luis Enrique après la défaite

Luis Enrique n’a pas cherché à masquer sa frustration après la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting (2-1), mardi en Ligue des champions. Dominateur mais puni, Paris a quitté Lisbonne avec le sentiment amer d’une injustice criante et d’un avenir européen soudain fragilisé.

Sporting-PSG : Une domination stérile qui coûte cher au Paris SG

Le PSG de Luis Enrique avait pourtant tout pour faire un pas décisif vers le top 8 de la phase de ligue. Maîtrise collective, pressing constant, occasions à répétition : les Parisiens ont longtemps donné l’impression de jouer seuls au stade José-Alvalade. Mais le football, ce sport capricieux, se moque parfois de la logique.

« On perd parce qu’ils ont marqué deux buts. Notre équipe seulement un », a résumé Luis Enrique au micro de Canal+, avec ce détachement qui en dit long sur l’incompréhension. Comme un mauvais remake, Paris a payé son manque d’efficacité face à une équipe lisboète clinique, capable de frapper quand l’occasion se présentait.

Trois buts refusés et un scénario cruel

La soirée aurait pu basculer à plusieurs reprises. Trois buts parisiens ont été refusés : une faute de Mayulu à la récupération, puis deux positions de hors-jeu de Ousmane Dembélé. Trop pour ne pas nourrir un sentiment de frustration, presque d’absurde, chez les champions de France et d’Europe en titre.

« C’est le meilleur match qu’on ait fait à l’extérieur. Je suis très fier de mes joueurs », a insisté Luis Enrique, avant de lâcher, dépité : « C’est injuste, c’est difficile de parler football en ce moment. Merde de football. » Une colère froide, lucide, qui vise moins ses joueurs que le scénario lui-même.

Un Paris SG sous pression avant Newcastle

Avec 13 points, Paris recule à la 5e place provisoire, talonné par le Sporting et sous la menace avant la dernière journée. Les succès du Real Madrid et de Tottenham ont resserré l’étau, rendant la réception de Newcastle décisive. Cette défaite pourrait laisser des traces si le PSG devait passer par un barrage en février. Mais dans le discours de Luis Enrique, une certitude demeure : « Avec cette mentalité, je suis sûr qu’on va arriver loin ». Encore faudra-t-il que le football, parfois injuste, décide de récompenser la domination parisienne.

