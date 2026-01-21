Prolongation de Dembélé au PSG : Al-Khelaïfi prend enfin la parole

Élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé voit son avenir au PSG au cœur des discussions. Nasser Al-Khelaïfi a mis fin aux rumeurs en s’exprimant publiquement sur le dossier, entre politique salariale et admiration pour son numéro 10.

PSG : Dembélé, une légende sous contrat jusqu’en 2028

Ousmane Dembélé, auteur d’une saison exceptionnelle couronnée par le Ballon d’Or, est devenu l’une des figures emblématiques du PSG. Son contrat actuel, qui court jusqu’en juin 2028, devrait être prolongé dans les semaines à venir. Le club parisien et son numéro 10 sont engagés dans des négociations discrètes mais suivies avec attention par les supporters et les médias.

Le PSG, conscient de la valeur sportive et médiatique de Dembélé, souhaite sécuriser son avenir sans compromettre sa politique financière. Les discussions se veulent sérieuses, mais la prudence reste de mise : prolonger le Ballon d’Or implique de conjuguer reconnaissance et responsabilité économique.

Salaire au paris SG : Al-Khelaïfi fixe les limites

Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé sur un possible différend salarial entre les deux parties. Certains rapports évoquaient même une exigence de Ousmane Dembélé, qui souhaiterait que sa rémunération reflète son nouveau statut de star mondiale. En marge du déplacement du champion d’Europe en titre à Lisbonne pour affronter le Sporting en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas échappé à la question.

Interrogé sur Canal +, le dirigeant qatari a clarifié la position du club : « C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ». Un message clair : respect et admiration pour Dembélé, mais pas de folies financières.

