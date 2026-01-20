INFO Mercato : La Premier League à fond sur un Titi du PSG !

À quelques heures du match de la 7e journée de ligue de la Ligue des Champions contre le Sporting Portugal, le PSG est une nouvelle cité sur le marché des transferts. Deux grands clubs de Premier League seraient prêts à dérouler le tapis à un jeune talent du club parisien.

Mercato : Chelsea et Arsenal à la lutte pour un crack du PSG

Grand espoir du PSG, Senny Mayulu pourrait quitter le collectif de Luis Enrique cet hiver. Le milieu offensif de 19 ans serait notamment dans le viseur de deux cadors du championnat anglais. En effet, selon les informations de l’Insider Ekrem Konur, Chelsea et Arsenal seraient prêts à lancer l’offensive pour recruter l’international espoir français après l’avoir supervisé en Ligue des Champions contre l’Athletic Bilbao en décembre dernier.

Lisez aussi : PSG : La date de retour de Senny Mayulu tombe !

À voir

Mercato PSG : Kang-In Lee d’accord pour l’Atlético Madrid !

Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Senny Mayulu est considéré par la direction du PSG comme intransférable et sauf énorme proposition, ce transfert ne devrait pas avoir lieu.

« Arsenal et Chelsea ont dépêché des recruteurs pour observer le jeune prodige du PSG, Senny Mayulu. Selon certaines sources, le PSG exigerait une somme conséquente, mais Liam Rosenior, l’entraîneur de Chelsea, le considère comme le milieu de terrain idéal », explique le spécialiste mercato turc.

La valeur hallucinante de Senny Mayulu

Senny Mayulu, qui continue de se révéler au plus haut niveau depuis la saison dernière a vu sa cote en valeur marchande exploser en moins de deux ans. Une progression folle que le Paris Saint-Germain veut absolument protéger. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Le Blanc-Mesnil est aujourd’hui considéré comme l’une des valeurs montantes les plus spectaculaires de l’effectif parisien et sa cote sur le marché des transferts s’en ressent fortement.

Lisez aussi : Mercato PSG : Vers un prêt de Senny Mayulu ?

À voir

Mercato OM : Un conflit éclate avec Himad Abdelli à Angers

En effet, Mayulu est désormais considéré comme un actif majeur du PSG, avec une valorisation estimée entre 40 et 50 millions d’euros selon les données de Transfermarkt et du CIES. Selon l’Observatoire du football, le protégé de Luis Enrique figure aussi dans le Top 15 mondial des joueurs de moins de 20 ans les plus chers, avec une estimation bien au‑dessus de nombreux concurrents, signe que les recruteurs des grands clubs européens mesurent désormais l’ampleur de son potentiel.

Plusieurs clubs anglais, notamment des équipes de Premier League comme Tottenham ou Chelsea, ont déjà manifesté leur intérêt pour lui. Reste maintenant à voir comment le Paris Saint-Germain va gérer ce dossier jusqu’à la fin du mercato hivernal.

Lire la suite sur le PSG

Mercato FC Nantes : Le PSG répond au FCN pour Senny Mayulu

Mercato PSG : Le FC Nantes insiste pour Senny Mayulu

À voir

Mercato OL : Kang officialise une nouvelle signature à Lyon

Mercato PSG : Quatre cadors européens s’arrachent Senny Mayulu