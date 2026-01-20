Mercato PSG : Kang-In Lee d’accord pour l’Atlético Madrid !

Deux ans et demi après son arrivée en provenance de Majorque, Kang-In Lee pourrait quitter le PSG cet hiver. En quête de régularité sur le terrain, le milieu offensif sud-coréen voudrait rejoindre l’Atlético Madrid durant ce mercato.

Mercato PSG : Diego Simeone a convaincu Kang-In Lee

Diego Simeone et l’Atlético Madrid avancent leurs pions sur la piste menant à Kang-In Lee. Le journal Marca rapporte ce mardi après-midi que les Colchoneros seraient parvenus à convaincre le milieu offensif du Paris SG de retourner en Liga dès cet hiver. Même si Luis Enrique l’intègre bien à sa rotation, le joueur de 24 ans aspire à beaucoup plus de temps de jeu et verrait d’un bon oeil un changement d’air.

« Pour de nombreuses raisons, sportives et stratégiques, la signature du Sud-Coréen est devenue le plus gros objectif de ce mercato. Et il ne s’agit pas simplement d’une question d’argent, mais bien de la conviction de Kang-In Lee et de l’Atlético qu’enfin, après plusieurs tentatives, le moment était venu de trouver un terrain d’entente », explique le média madrilène.

Et justement, c’est la volonté du joueur qui est précisément l’un des facteurs clés qui poussent le club métropolitain à poursuivre sa cible de longue date. Avec une différence importante : c’est désormais Mateu Alemany qui est aux commandes, l’homme qui a fait du Sud-Coréen un footballeur professionnel.

Le directeur sportif de l’Atlético Madrid sait pertinemment que l’international sud-coréen est très tenté par un changement d’air, qu’il n’a aucune intention de prolonger son contrat avec le PSG, et qu’il comprend que le moment est venu de franchir une nouvelle étape et de se sentir plus important sur le terrain. Mais il faudra parvenir à convaincre le Champion de France en titre de le laisser partir.

L’Atlético Madrid privilégie un prêt avec option d’achat

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee pourrait déjà faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato d’hiver. Mais le club parisien n’est pas vendeur, surtout en cours de saison, et considère son numéro 19 comme un élément important de la rotation de Luis Enrique. La formation espagnole est également consciente que le PSG ne se laissera pas convaincre uniquement par l’argent, et que son budget ne permet pas de dépenses excessives.

« Par conséquent, la solution privilégiée serait un prêt avec option d’achat, ce qui permettrait de réaliser le transfert sans dépasser le plafond salarial qui pèse actuellement sur le club », ajoute Marca, qui insiste sur le fait que Kang-In Lee souhaite ardemment quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le club entraîné par Diego Simeone.

