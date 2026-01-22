Mercato PSG : Après Dro Fernandez, un autre bijou de Liga visé

Alors que Luis Campos s’active pour finaliser le transfert de Dro Fernandez, en provenance du Barça, en passant par sa clause libératoire de 6 millions d’euros, le conseiller sportif du PSG serait également sur les traces d’un autre crack du football espagnol.

Mercato : Le PSG surveille un joueur de l’Atlético Madrid

En négociations pour boucler le transfert de Dro Fernandez, le Paris Saint-Germain s’intéresserait à un autre prodige de la Liga. D’après les informations de Fichajes, Luis Campos serait sur les traces de Pablo Barrios. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, le milieu central de 22 ans pourrait bien envisager un départ l’été prochain au vu des formations intéressées.

Le PSG suit de très près le profil du joueur de l’Atlético Madrid et réfléchirait déjà à passer à l’action. Révélation de la saison en Liga, Pablo Barrios intéresserait également Manchester City, où Pep Guardiola le verrait comme le profil idéal pour compenser un éventuel départ de Rodri.

Les Colchoneros se trouvent ainsi partagés entre retenir son joyau ou profiter de sa côte actuelle pour encaisser un très gros chèque afin de pouvoir renforcer plusieurs postes l’été prochain. Surtout que l’Atlético Madrid n’entend pas brader Pablo Barrios.

Le Paris SG prêt à mettre 100M€ pour Pablo Barrios ?

Joueur indiscutable sous les ordres de Diego Simeone, le natif de Madrid réalise un début de saison intéressant avec un but en six apparitions toutes compétitions confondues. Pablo Barrios est estimé entre 70 et 80 millions d’euros sur le marché des transferts. Pas forcément vendeur, l’Atlético Madrid ne voudra pas laisser partir le jeune international espagnol pour un montant inférieur à 100 millions d’euros.

Une somme qui pourrait faire réfléchir les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui n’ont plus effectué une telle dépense depuis l’avènement de Luis Campos et Luis Enrique. Cependant, le club de la capitale avancerait ses pions dans ce dossier pour l’été prochain.

De son côté, Pablo Barrios n’est pas pressé de quitter Madrid, où il bénéficie de l’entière confiance de Diego Simeone et d’un temps de jeu conséquent. Ce qui ne sera pas forcément le cas en cas de signature au PSG, où Luis Enrique se montre très exigeant et aime utiliser les joueurs à plusieurs postes. Affaire à suivre…