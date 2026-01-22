PSG: Coup de théâtre, le transfert de Dro Fernandez annulé ?

Annoncé tout proche du PSG, le milieu offensif du Barça, Dro Fernandez, pourrait finalement voir son transfert dans le club de la capitale capoter. Explications.

Mercato : Toujours pas d’accord entre Dro Fernandez et le PSG

Annoncé comme bouclé au point que Hansi Flick a piqué une colère la semaine dernière en conférence de presse en déplorant une « trahison » et « l’une des plus grandes déceptions de sa carrière », le transfert de Dro Fernandez au Paris Saint-Germain n’est toujours pas totalement finalisé. Surtout qu’il suffit juste de payer les 6 millions d’euros de sa clause libératoire pour que le milieu offensif de 18 ans intègre le groupe de Luis Enrique.

Sauf qu’à ce jour, aucune officialisation ne pointe à l’horizon. Dro aurait même donné son accord verbal au PSG, ce dernier souhaitant rejoindre Luis Enrique, qu’il voit comme un facteur déterminant dans son choix.

Avant la défaite des Parisiens face au Sporting Portugal, le journaliste Olivier Tallaron a révélé sur le plateau de Canal Football Club que, malgré des pourparlers entre le PSG et le Barça pour l’international espoir espagnol, Luis Campos n’a pas encore trouvé d’accord avec le joueur lui-même. Aux dernières nouvelles, ce dossier pourrait même être abandonné par le Champion de France en titre.

« Les dirigeants estiment qu’ils n’ont pas besoin de se renforcer »

Pour le journaliste Laurent Perrin, qui s’est penché sur le dossier, deux éléments pourraient finalement faire capoter l’arrivée de Dro Fernandez au Paris SG. Le spécialiste du quotidien Le Parisien indique que le club de la capitale française n’a pas forcément besoin du partenaire de Lamine Yamal cette saison, étant donné que c’est plus son potentiel que son niveau actuel qui intéresse Luis Enrique.

Face à cette hésitation du Paris Saint-Germain, plusieurs autres clubs européens s’activent déjà pour récupérer le natif de Nigran. Pour autant, le PSG est toujours en pole position dans cette affaire.

« Les dirigeants estiment qu’ils n’ont pas besoin de se renforcer. Dro Fernandez représente une superbe opportunité, mais il ne vient pas pour changer le visage de l’équipe en février. C’est un pari sur l’avenir », rapporte Laurent Perrin dans les colonnes du journal régional.

Avant d’ajouter : « le transfert de Dro Fernandez est toujours en bonne voie, mais en termes de mercato, tant qu’on ne voit pas une annonce officielle, il faut rester prudent. D’autres clubs sont sur le coup, notamment City et Dortmund. » Affaire à suivre…